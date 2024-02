Mișcări masive în piața telecom din România. Gigantul care deține Prima TV și drepturile de difuzare Liga 1 cumpără Telekom VIDEO

Gigantul grec Hellenic Telecom a semnat un memorandum pentru a vinde Telekom România Mobile către Quantum Project Group și se poate spune că aceasta este, fără niciun dubiu, vestea zilei.

Cea din urmă este o firmă controlată de omul de afaceri Adrian Tomșa, care deține Clever Media, proprietar al posturilor Look, Prima TV, Agro TV și Profit TV. Planul a fost depus pentru aprobare la autoritatea din România, conform informațiilor furnizate de publicația Bloomberg.

Ce se întâmplă cu Telekom, de fapt

De altfel, Adrian Tomșa controlează Quantum Projects SRL prin intermediul ATTP Telecommunication SRL. În egală măsură, deține 90% din Clever Media Network, în parteneriat cu Maria Nicoară, care deține 10%. În cazul în care nu știi cine este Maria Nicoară, află că este mama lui Orlando Nicoară, fost șef la Mediafax Group. Mai mult decât atât, Orlando Nicoară este co-fondator la profit.ro.

Adrian Tomșa mai deține 49,62% din eAd Interactive, firma care a achiziționat drepturile TV pentru Liga 1 până în 2024, unde director este același Orlando Nicoară.

Se face că, în anul 2019, Adrian Tomșa cumpăra Prima TV de la Cristian Burci, scoțând din buzunare suma de 5 milioane de euro pentru achiziția cunoscutului post tv.

Zvonurile cu trimitere la Vodafone, dezmințite

În plus, s-a zvonit că Vodafone România, al treilea operator de telecomunicații judecând după afaceri de piața românească, și-ar fi manifestat, la un moment dat, interesul pentru achiziționarea Telekom Mobile și ar fi inițiat un audit tehnic în vara acestui an, scria profit.ro, dar informația a fost negată de Charalampos Mazarakis, susținând că astfel de zvonuri apar în fiecare an..

De altfel, în anul 2021, Telekom a finalizat procesul de divizie, partea de comunicaţii fixe fiind preluată de Orange România. Gigantul grec a scos la vânzare inclusiv divizia de comunicații mobile a companiei, Telekom Romania Mobile.

