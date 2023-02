Minecraft oferă posibilități infinite, dacă ai imaginație: ce a reușit un dezvoltator pasionat

Îl poți juca dacă suficienți oameni urmăresc videoclipul dezvoltatorului.

Un modder dedicat din Minecraft a recreat The Legend of Zelda în interiorul jocului sandbox fără modificări sau pachete de resurse terțe. Fanul și YouTuber-ul C1OUS3R, care a creat și Sonic the Hedgehog și Super Mario Bros în Minecraft, a avut nevoie de aproape o lună pentru a crea tributul lui Zelda.

Dezvoltatorul a folosit blocuri de comandă, texturi personalizate și alte caracteristici din joc pentru a recrea clasicul NES din 1986. „Folosesc Blockbench pentru a crea o versiune plată a Link din toate părțile, astfel încât să o pot roti pentru a face să pară că s-ar fi îndreptat în orice direcție”, a explicat C1OUS3R într-un videoclip. „Aș face un model Voxel așa cum am făcut în jocurile video anterioare, cu toate acestea, este aproape de neobservat și durează de 30 de ori mai mult și nu prea am timp pentru asta.

Un proces interesant

„Apoi am suprapus acest model peste un dovleac sculptat, care este unul dintre articolele pe care le poți purta pe cap în Minecraft. Apoi fac playerul invizibil pentru a face să pară că îl controlezi pe Link. Apoi, folosind folderul cu funcții de pachete de date, care sunt doar blocuri de comandă în formă scrisă, pot detecta în ce direcție se mișcă jucătorul pe baza suporturilor de armură și pot roti modelul pentru a face să pară că se mișcă. După aceea, pur și simplu animez texturile și boom. Ai un Link controlabil.”

C1OUS3R a spus pe Reddit că vor lansa creația jucabilă, care se desfășoară prin prima luptă cu boșii, odată ce videoclipul lor de pe YouTube va obține 5.000 de aprecieri. Dezvoltatorul spune că dorește să lanseze în cele din urmă un întreg motor de jocuri în Minecraft. „Este mult mai ușor de înțeles decât ceva de genul Unity. Cred că Minecraft are capacitatea de a ajuta cu adevărat oamenii să intre în dezvoltarea jocurilor.”