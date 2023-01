Mii de locuri de muncă și salarii de până la 6000 lei net, plus tichete de masă și vouchere de vacanță: nici măcar nu ai nevoie de facultate

În timp ce o serie de companii mari dintr-o varietate surprinzătoare de domenii au anunțat concedieri masive, în România se fac angajări pe bandă rulantă. Nu mai puțin de 90.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru viitori bugetari, după ce Guvernul a deblocat posturile. Până și privații se întrec în anunțuri atractive.

Cei care își doresc să se angajeze în următoarea perioadă în România au o serie stufoasă de opțiuni, una mai avantajoasă decât alta. Agenția națională de ocupare a forței de muncă a agregat la finele anului trecut posturile pentru care se pot ”lupta” românii în căutare de job. În plus, nu toate necesită studii superioare. De exemplu, sunt libere aproape 2000 de posturi de curieri, iar companiile caută 1300 de agenți de pază. Din 34.000 de de locuri de muncă vacante declarate de angajatori, doar 1800 sunt pentru absolvenți de facultate și 5500 sunt dedicate celor cu studii liceale și postliceale.

Care sunt șanse să-ți găsești un loc de muncă bine plătit în România

Conform datelor agregate de Salario, comparatorul de salarii al eJobs, firmele din România caută cel mai mult în această perioadă să angajeze IT-iști, specialiști în marketing digital, experți axați pe vânzări, dar și oameni specializați în sectorul turistic, în transporturi și logistică. În prima lună din 2023, care nu s-a încheiat încă, pe platforma de recrutare au fost postate 13.000 de anunțuri de angajare pentru candidații din aceste sectoare de activitate.

„Potrivit celui mai recent studiu realizat la nivel global de The Network, entitate care are afiliate platforme de recrutare online din peste 130 de țări, între care Boston Consulting Group și eJobs România, acestea se numără printre cele mai căutate profiluri de angajatori. Regăsim aceleași categorii și la nivelul țării noastre”, a anunțat Drăghici. Cercetarea celor de la The Network a fost efectuată în perioada august – octombrie 2022 pe un eșantion de 90.000 de respondenți din 160 de țări, printre care s-a aflat și România, conform Libertatea.

Vizavi de salariile la care se pot aștepta cei care se angajează în următoarea perioadă, vorbim de următoarele posibilități: