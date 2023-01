Microsoft nu pierde timpul: ce jocuri urmează să lanseze pe PC și Xbox

Xbox Developer Direct a dezvăluit datele de lansare și modul de joc pentru Minecraft Legends, Redfall, Forza Motorsport și multe altele.

Xbox Game Studios a organizat un Developer Direct pentru a prezenta jocurile viitoare pentru console Xbox, PC și Xbox Game Pass. Fluxul a dezvăluit datele de lansare și un nou gameplay pentru Minecraft Legends, Redfall și Forza Motorsport – dar a dezvăluit și un joc complet nou de la creatorii The Evil Within numit Hi-Fi Rush.

Iată tot ce am văzut la Developer Direct:

Minecraft Legends (18 aprilie)

Cel mai recent spin-off al Minecraft se conturează a fi un joc de supraviețuire destul de distractiv. Acest nou joc vine cu toate elementele vizuale și mob-uri familiare Minecraft, dar le combină pe toate cu un joc de acțiune-strategie. Jocul are un mod co-op narativ în care jucătorii trebuie să lucreze împreună cu mafioții Minecraft pentru a lupta împotriva unei invazii piglin din Nether, precum și un mod PvP în care trebuie să atace bazele altor jucători și să le apere pe ale lor. Al doilea mod implică construirea apărării și planificarea atacurilor în mod asemănător cu StarCraft.

Forza Motorsport (2023)

Franciza Forza a oferit în mod constant unele dintre cele mai uluitoare jocuri de curse din punct de vedere vizual, iar Forza Motorsport nu arată deloc diferit. Noul gameplay prezentat în această directă pentru dezvoltatori a evidențiat toate detaliile grafice incluse în Motorsport, de la medii cu „de zece ori mai multe detalii” decât intrările anterioare până la ora și vremea complet dinamice. Dezvoltatorul Turn 10 susține că jucătorii vor putea concura pe piste cu ray tracing activat la 60 fps, ceea ce ar fi o realizare tehnică destul de uimitoare pentru un joc care arată atât de bine pe console.

Hi-Fi Rush

Dacă Sunset Overdrive ar fi un joc de acțiune ritmic, ar fi Hi-Fi Rush. Acest joc plin de culoare pentru un singur jucător vine de la Tango Gameworks, creatorii francizei de jocuri de groază The Evil Within – ceea ce face o schimbare de ton pentru studio. Jucați în rolul lui Chai, un aspirant rockstar care are un music player fuzionat în piept și o pisică cyborg pe umăr. Cu ajutorul unui echipaj pestriț de aliați, Chai trebuie să lupte prin lupte ritmice folosind muzica de la trupe rock precum Nine Inch Nails și Black Keys.

Acest joc este lansat și astăzi! Este disponibil și pe Xbox Game Pass.

Redfall (2 mai)

Arkane Studios și-a construit destul de multă reputație după ce a oferit shootere captivante la persoana întâi precum Prey, Dishonored și Deathloop. Dezvoltatorul susține că noul său joc de vampiri în lume deschisă Redfall este cel mai mare joc al său de până acum, ceea ce este interesant în sine. Acesta este un joc co-op pentru patru jucători asemănător Borderlands, care îi pune pe jucători să lupte pentru a elibera orașul Redfall de o invazie vampirică în desfășurare. Arkane își folosește punctele forte, oferindu-le jucătorilor o lume bogată de explorat, o varietate de abilități de utilizat și libertate de alegere în ceea ce privește modul în care doresc să își îndeplinească obiectivele. Jocul poate fi jucat și solo, în cazul în care preferați să nu utilizați multiplayer pe acesta.

The Elder Scrolls Online: Necrom (iunie)

The Elder Scrolls Online primește o nouă expansiune anul acesta, introducând o clasă nou-nouță numită Arcanist și o nouă peninsulă de explorat în Morrowind. Începând de astăzi, va fi disponibilă și o nouă versiune de încercare gratuită pentru ESO Plus, inclusiv toate expansiunile anterioare (minus High Isle) și DLC pentru oricine deține jocul de bază. Aceasta include pe oricine care preia jocul pe Game Pass.