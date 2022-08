Microsoft are planuri mari: ce urmează să anunțe în cadrul Gamescom

Gama Xbox pentru Gamescom – prima apariție personală a Microsoft din 2019 – a fost anunțată.

Microsoft și-a anunțat planurile pentru viitorul spectacol Gamescom 2022 care va avea loc la sfârșitul acestei luni la Köln, Germania. Evenimentul din acest an va fi prima prezentare personală a Microsoft la Gamescom din 2019, dar în beneficiul celor care nu pot participa, va oferi și o prezentare transmisă în direct care va include interviuri și gameplay din mai multe studiouri și jocuri.

Fluxul live de la standul Xbox de la Gamescom va avea loc pe 25 august. Împreună cu difuzarea în limba engleză, evenimentul va fi disponibil și în germană, franceză, poloneză, italiană, spaniolă (americană latină și castiliană), portugheză braziliană, japoneză, coreeană și chineză (simplificată), împreună cu ASL, BSL și Interpretare DGS și Descrieri audio în limba engleză.

Un program detaliat va fi lansat mai aproape de Gamescom

Acesta este „o gustare înainte de meniul principal”:

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios Publishing)

Gunfire Reborn (Duoyi Games / 505 Games)

Sea of Thieves (Rare Games / Xbox Game Studios)

Lies of P (Neowiz)

High On Life (Squanch Games)

Grounded (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

Pentiment (Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios)

A Plague Tale: Requiem (Asobo Studio / Focus Entertainment)

Minecraft Legends (Mojang Studios & Blackbird Interactive / Xbox Game Studios)

Planet of Lana (Wishfully / Thunderful)

Age of Empires 4 (Relic Entertainment & World’s Edge / Xbox Game Studios)

Cu siguranță sunt niște chestii interesante acolo. Pentiment, o aventură narativă din secolul al XVI-lea aflată în dezvoltare la Obsidian, se află probabil în partea de sus a listei mele, dar Lies of P arată și el promițător și, desigur, toată lumea așteaptă o privire mai atentă asupra Minecraft Legends, spinoff-ul RTS Minecraft. Platforma independentă Planet of Lana, care urmează să apară la sfârșitul acestui an, este un alt joc în care am mari speranțe.

Pentru cei care pot participa la Gamescom în persoană, Microsoft va avea o gamă largă de jocuri care pot fi jucate în mod public (inclusiv Lies of P și Planet of Lana), precum și o oportunitate de a vă fotografia cu, printre alte creaturi, robotul VASCO de la Starfield și un păianjen Broodmother lat de cinci metri de la Grounded.