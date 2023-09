Mâncarea s-a ieftinit cu 50%: tu trăiești mai bine sau nu?

De când a intrat în vigoare măsura plafonării adaosului comercial, autoritățile noastre ne transmit că prețurile au început să intre la apă și chiar au scăzut considerabil în cazul alimentelor de bază, ce nu trebuie să lipsească de pe masa de zi cu a românilor.

O astfel de analiză vine, de exemplu, din partea Consiliului Concurenței. Instituția transmite cifre optimiste pentru buzunarele noastre. Mai exact, ne spune că se observă o ieftinire a prețurilor de la o lună la alta, din iulie până în august.

Vorbim despre o scădere chiar și cu 50% a prețurilor alimentelor de bază, ceea ce ar trebui să se traducă printr-o presiune financiară mai mică pe portofelele oamenilor, atunci când merg la cumpărături pentru a se aproviziona cu toate cele necesare de pus pe masă.

Prețurile la mâncare pică în cap, toți ne vom permite să avem masa plină

Prețurile medii ale alimentelor de bază vizate de ordonanța de plafonare a adaosurilor comerciale au scăzut cu până la 49% în marile lanțuri de magazine, în luna august a acestui an comparativ cu luna iunie din 2023, potrivit datelor analizate de Consiliul Concurenței.

„În analizele realizate de-a lungul lunii august, am remarcat că în cea mai mare parte a magazinelor au fost implementate reduceri de prețuri la alimentele de bază. Am constatat că prețurile medii ale unor alimente au scăzut treptat, aici fiind vorba despre iaurt, mălai, carne de porc, ceapă, morcovi, ardei, prune și struguri, dar există și produse cum sunt pâinea, făina, ouăle, pentru care prețurile au fluctuat, situându-se, însă, sub prețul mediu al lunii iunie”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței

Potrivit analizei efectuate de instituție, cele mai mari reduceri s-au înregistrat la fructe și legume: prețul mediu al prunelor a scăzut cu 49%, cel al strugurilor, cu 47%, în timp ce roșiile, ceapa, ardeii galbeni, morcovii și cartofii s-au ieftinit cu 31% până la 37%, în august 2023 față de iunie 2023.

‘Din categoria lactatelor, prețul mediu al brânzei telemea este cu 16,3% mai mic, cel al iaurtului, cu 10,5%, iar cel al laptelui, cu 6,2%. De menționat că laptele este în continuare vizat de acordul voluntar de reducere a prețului cu 20%, implementat începând din luna mai. Prețul celorlalte produse regăsite în coșul de consum, precum făina, pâinea, mălaiul, uleiul, ouăle și zahărul, a scăzut, de asemenea, în pe parcursul lunii august. În ceea ce privește carnea de pui și porc, aceasta s-a ieftinit în august față de luna iunie, excepție făcând pulpa de porc cu os al cărei preț a crescut ușor, cu 2%”, conform sursei citate.