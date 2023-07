Managerii din IT, avertisment referitor la renunțarea la scutirile de taxe. Ce le cer politicienilor. ”Principalele companii afectate sunt cele autohtone”

Managerii din domeniul IT consideră că propunerea ministrului Finanțelor de a renunța la scutirile de taxe în acest sector va avea un impact negativ asupra companiilor pe care le conduc. Aceștia au formulat două solicitări pentru politicieni și au atras atenția asupra posibilelor consecințe ale unei astfel de măsuri.

Managerii companiilor IT, despre renunțarea la scutirile de taxe

Cei mai mulți dintre managerii companiilor de IT membre ale Transilvania IT Cluster, adică 96% dintre ei, sunt de părere că propunerea va afecta negativ companiile pe care le conduc. Transilvania IT Cluster este o asociație reprezentativă pentru a doua cea mai mare piață de IT a țării.

Conform rezultatelor unui sondaj intern realizat în perioada iunie – iulie 2023, doar 4% dintre reprezentanții companiilor care au participat la acest studiu cred că măsura avansată de ministrul Finanțelor nu le-ar afecta compania.

Reprezentanții companiilor de IT cer mai ales predictibilitate și au o serie de propuneri pentru a reduce impactul negativ al modificărilor fiscale. Managerul clusterului, Bianca Muntean, a spus că dacă vor fi eliminate facilitățile, principalele companii afectate vor fi cele autohtone, întrucât cele străine vor putea opta pentru relocare.

”Noi ne-am exprimat vehement către toți factorii politici (primar, ministru MCID) și au ajuns și la ei vocile noastre. Ce se solicită, de fapt, e în principal zona de predictibilitate și să și pui ceva în loc. Pentru că, altfel, principalele companii afectate sunt cele autohtone. Pentru că multinaționalele pur și simplu se vor muta, iar acum e o perioadă destul de agitată pentru companiile de IT”, a spus Bianca Muntean, cu referire la valurile de concedieri din Occident care și-au făcut simțite deja efectele și pe piața locală, potrivit economedia.ro.

Măsurile cerute de reprezentanții sectorului IT

Liderii coaliției PSD-PN ar fi convenit deja asupra pachetului fiscal, iar în cazul sectorului IT noutatea este că scutirea de plata impozitului pentru angajații din IT va fi valabilă doar pentru veniturile sub un anume plafon, care urmează să fie stabilit. Veniturile peste acel plafon vor fi impozitate cu 10%.

De cealaltă parte, reprezentanții sectorului IT au sugerat câteva posibile măsuri ce ar diminua impactul negativ. Printre acestea se numără: introducerea altor facilități fiscale, sprijin pentru implementarea proiectelor de digitalizare și inovare, suport pentru investiții sau, în ultimă instanță, o perioadă de grație de cel puțin 18 luni de la decizie până la aplicarea măsurii.

”Renunțarea la facilitățile fiscale în cazul în care se continuă pe direcția respectivă ar trebui făcute treptat pe o perioadă de câțiva ani într-un plan bine pus la punct pentru a reduce impactul negativ și a oferi timpul necesar companiilor înspre a face tranziția într-un mod sănătos. Pe lângă acest aspect, ar putea fi introduse diferite plafoane (fie pe cifra de afaceri, fie pe profit) pentru a stimula companiile la început de drum și ecosistemul de start-up-uri.”, au propus reprezentanții sectorului IT.

Alte propuneri ale reprezentanților companiilor din IT

Aceștia au mai propus acordarea unor stimulente pe zona de cercetare mai ușor și mai rapid accesibile și de către IMM-uri. Reprezentanții sectorului IT au explicat că în acest fel sunt susținute companiile care inovează, ceea ce poate reprezenta o creștere a producției ce se reflectă într-o creștere atât a PIB-ului, cât și a autonomiei țării.

”Un proces intensiv și deschis de transformare digitală a tuturor sectoarelor economice, în principal a administrației, bazat pe date deschise, unde toate sistemele naționale furnizează API de interoperabilitate, astfel încât companiile locale mici-medii să poată furniza soluții locale adaptabile și interoperabile cu cadrul național. Stimularea participării firmelor românești la digitalizarea acestor procese administrative prin facilitarea accesului acestora la achizițiile publice pentru sisteme naționale, inclusiv prin utilizarea unor metode noi de achiziții. Stimularea parteneriatelor reale între companii și administrație sau universității prin finanțarea prioritară a proiectelor în parteneriat efectiv. Stimularea Parteneriatelor Public Private pentru implementarea proiectelor de digitalizare.”, au mai propus membrii Transilvania IT Cluster, care au precizat că sectorul IT și-a propus să ajungă la ținta propusă de 10% din PIB și să acționeze ca un ”adevărat motor al economiei”.

În ceea ce privește impozitarea peste un anumit plafon, reprezentanții industriei au spus că astfel de măsuri au nevoie de analize și calcule în spate.