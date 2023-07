Mai bine chiriaș, decât cu rate la bancă pe 30 ani: ce trebuie să știe românii „ahtiați” după imobiliare

Chirie sau apartament în proprietate personală ? – aceasta este marea dilemă a multor români, mai ales în condițiile economice actuale.

Desigur că fiecare situație are propriile sale avantaje și dezavantaje, dar principalul aspect în jurul căruia trebuie să graviteze argumentele constă în flexibilitate. Chiriașii, spre deosebire de proprietarii care se văd cu locuința ca fiind a lor cu adevărat, se bucură de posibilitatea de a locui acolo unde-și permit, în funcție de cum le evoluează veniturile și viața în general. O persoană care are de plătit o casă pe 25 sau 30 de ani, indiferent de vremurile care vin, de problemele ce apar în viața ța personală sau profesională, nu are încotro și trebuie lună de lună, mare parte din viață, să plătească acea rată care nici măcar nu rămâne fixă, ci poate exploda în cost, așa cum s-a întâmplat în ultimul an.

Să-ți cumperi casa ta, cu rate la bancă, sau să stai în chirie?

Cei ce optează pentru credite ipotecare aduc drept argument faptul că la bătrânețe, cu o pensie mică, măcar vor avea propria casă, dar omit din vedere aspectul că, dacă ar opta la tinerețe pentru o chirie ieftină, investind și economisind cât mai mult, la bătrânețe și-ar putea permite, din randamente, profituri și dobânzi, să cumpere o locuință cu banii jos și să mai și primească periodic sume de bani de pe urma investițiilor făcute. E evident că în acest ultim caz nivelul de trai al persoanei e net superior, deși toată tinerețea a locuit cu chirie, desigur o chirie mai mică decât o rată la bancă, ce i-a permis să investească inteligent restul banilor.

Ei bine, chirii ieftine încă se găsesc pe piață. Conform unei analize a celor de la Imobiliare.ro, Timișoara rămâne cel mai accesibil oraș pe toate cele trei categorii de apartamente, pe când în București și Cluj-Napoca prețurile sunt piperate.

De exemplu, în Timișoara , bugetul mediu necesar pentru închirierea unui apartament este de 220 de euro pe lună pentru o garsonieră, 350 de euro pe lună pentru două camere și 400 de euro pe lună pentru trei camere.