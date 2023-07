Lucruri bizare pe care nu le știai despre spațiu. Ce mistere se ascund, de fapt, în imensul necunoscut care ne înconjoară

Sunt atât de multe lucruri de știut despre spațiu, despre sistemul nostru solar și despre galaxie, încât încă nu știm nimic, de fapt.

Spațiul este vast. Cu miliarde de galaxii, stele și planete din propriul nostru sistem solar care nu au fost încă pe deplin explorate sau înțelese, cunoștințele oamenilor de știință despre spațiu sunt în continuă evoluție. Există, totuși, câteva lucruri foarte interesante pe care le știm despre spațiu chiar acum. Am întocmit o listă cu ceea ce credem că sunt zece lucruri interesante, unele ciudate, pe care te invităm să le parcurgi în continuare.

În primul rând, spațiul este complet”tăcut”. Nu există atmosferă în spațiu, ceea ce înseamnă că sunetul nu are niciun mediu sau mod de a călători, pentru a fi auzit.

Știai că cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar are 450° Celsius? În caz că te întrebai, Venus este cea mai fierbinte planetă din sistemul nostru solar și are o temperatură medie la suprafață de aproximativ 450 de grade Celsius. Cu toate astea, planeta Venus nu este cea mai apropiată planetă de Soare. Aceasta este Mercur. Ai crede că Mercur ar fi, atunci, cea mai fierbinte planetă, dar Mercur nu are atmosferă (care reglează temperatura), rezultând fluctuații mari.

Lucruri interesante despre spațiu

Tot despre Venus, o zi pe această planetă este mai lungă decât un an pe Pământ. Cauza? Venus are o rotație lentă a axei care durează 243 de zile pământești, pentru a-și finaliza ziua. Orbita lui Venus în jurul Soarelui este de 225 de zile pământești, ceea ce face un an pe Venus cu 18 zile mai puțin decât o zi pe Venus.

E costisitor să mergi în spațiu. Dovada este că un costum spațial complet realizat de NASA costă 12.000.000 de dolari. În timp ce întregul costum costă 12 milioane de dolari, 70% din acest cost este pentru rucsac și modulul de control. Cu toate acestea, costumele spațiale pe care le folosește NASA au fost construite în 1974. Dacă acestea ar fi evaluate după prețurile de astăzi, ar costa aproximativ 150 de milioane de dolari.

Un alt lucru interesant este că masa Soarelui ocupă 99.86% din sistemul solar. Astfel, Soarele reprezintă 99,86% din masa sistemului nostru solar, cu o masă de aproximativ 330.000 de ori mai mare decât cea a Pământului. Știai că Soarele este format în mare parte din hidrogen (în valoare de trei sferturi), restul masei sale fiind atribuit heliului? Ca o glumă, oare dacă Soarele ar avea o „voce”, ar fi înaltă și scârțâitoare de la tot acel heliu?

Și, ca să-ți dai seama cât de mare e Soarele care ne luminează nouă zilele, imaginează-ți că un milion de Pământuri ar putea încăpea în Soare. Soarele este suficient de mare, încât aproximativ 1,3 milioane de Pământuri ar putea încăpea înăuntrul său.

Cu toate că spațiul este imens, există mai mulți copaci pe Pământ decât stele în Calea Lactee. Pe planeta noastră sunt aproximativ trei trilioane de copaci și între 100-400 de miliarde de stele, aproximativ, în galaxie.

De asemenea, există mai multe stele în univers decât grăunte de nisip de pe Pământ. Universul se extinde cu mult dincolo de propria noastră galaxie, Calea Lactee, motiv pentru care oamenii de știință pot doar estima câte stele sunt în spațiu. Cu toate acestea, oamenii de știință estimează că universul conține aproximativ 1.000.000.000.000.000.000.000.000 de stele, sau un septillion. Deși nimeni nu poate număra, de fapt, fiecare grăunte de nisip de pe planeta noastră, totalul estimat de către cercetătorii de la Universitatea din Hawaii este undeva în jur de șapte chintilioane, cinci sute de cvadrilioane de boabe. Acesta este un castel de nisip îngrozitor de mare!

Apusul de soare, dacă ai fi pe Marte, ar fi albastru. Așa cum culorile devin mai dramatice în apusurile de pe Pământ, apusurile de pe Marte, conform NASA, ar părea albăstrui pentru observatorii umani care privesc de pe Planeta Roșie. Praful fin face ca albastrul din apropierea porțiunii de cer a Soarelui să fie mult mai vizibil, în timp ce lumina normală face ca culoarea ruginită a planetei roșii să fie cea mai perceptibilă pentru ochiul uman.

Iar pentru cei care visează să ajungă în spațiu la un moment dat, poate trebuie să știe că s-ar putea să devină bogați. Există o planetă în spațiu făcută din diamante. Și e de două ori mai mare decât Pământul. „Super Pământul”, alias 55 Cancri e, este cel mai probabil acoperit de grafit și diamant. O vizită pe acea planetă ar plăti cu siguranță costumul spațial de 12 milioane de dolari necesar pentru a ajunge acolo.