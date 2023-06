Logitech MX Keys S, MX Anywhere 3S și Smart Actions – probabil pachetul perfect pentru eficiență sporită și multitasking la birou în 2023

Când vine vorba de eficiență în spațiul de lucru de la birou, nimic nu este mai important decât un pachet format dintr-un mouse și o tastatură în care să ai încredere, gadgeturi sănătoase, trainice, care să te ajute să fii rapid și, de ce nu, mai bun. Noul set Logitech MX Keys S și MX Anywhere 3S fac o treabă grozavă în a facilita toate aceste aspecte, iar cu noua funcționalitate Smart Actions, singurul lucru care te-ar putea trage în spate rămâne doar imaginația ta.

Sunt multe instrumente de tehnologie în această lume a căror utilitate, trăsături de design sau calitate a construcției sunt subiective. Aprecierea pentru ele variază de la un utilizator la altul, de la afinitățile unuia sau altuie. Acest aspect nu se aplică însă sub nicio formă în cazul seriei de periferice Logitech MX. Acestea sunt perfecte pentru oricine, te ajută enorm, arată superb și din momentul în care le-ai atins pentru prima oară sau le-ai privit de aproape, conștientizezi că sunt produse premium, sunt din altă ligă. Deși unii ar putea spune că asta se reflectă în preț, de fapt prețul este doar o consecință a efortului ingineresc și tradiției investite în fiecare gadget.

Și Logitech are în portofoliu mouse-uri ieftine și tastaturi la prețuri extrem de rezonabile, dar ar fi fost păcat să nu creeze o serie de aparate premium pentru cei mai pretențioși dintre utilizatori, pentru cei care conștientizează că o investiție în tehnologie de calitate te ajută să câștigi timp, să-ți faci treaba mai bine și cu un nivel suplimentar de confort. Dacă ar fi să fac o paralelă, noile MX Keys S și MX Anywhere 3S sunt un fel de S Class de la Mercedes în domeniul mouse-urilor și tastaturilor. Nu sunt pentru toți, dar cei care au avut ocazia să le experimenteze nu se vor mai întoarce la periferice normale.

Logitech MX Keys S și MX Master 3S – mouse-ul și tastatura la care ai visat de când erai mic

Spre norocul meu, am avut ocazia să experimentez noua tastatură MX Keys S, pe care și redactez acest articol, împreună cu un restpad pe care îl poți așeza în fața tastaturii și mouse-ul MX Master 3S, vârfurile actuale ”full-size” din portofoliul Logitech. Ca referință, MX Anywhere 3S funcționează fabulos de bine și la birou, dar este menit pentru utilizare în tandem cu un laptop în absolut orice condiții, indiferent unde te-ai afla. În contrast cu acel nivel superior de portabilitate, MX Master 3S are dimensiuni un pic mai generoase, o construcție ergonomică pentru care producătorul elvețian este renumit și câteva upgrade-uri față de generația anterioară de MX Master. În orice caz, întregul pachet este o bijuterie.

Revenind însă la cea mai nouă tastatură din portofoliul Logitech, MX Keys S duce mai departe tradiția începută cu MX Keys, probabil cea mai bună, confortabilă și aerisită tastatură pe care am pus mâna în ultimul deceniu. În plus, este complet wireless, se încarcă prin USB Type-C și funcționează în tandem cu până la trei dispozitive între care poți schimba cu o simplă apăsare de taste. Nimic mai simplu.

Precizia la MX Keys S este amplificată de curbura discretă a tastelor, un detaliu de construcție care, pur și simplu, nu te lasă să greșești. Sistemul de iluminare inteligentă, pe lângă faptul că arată foarte bine fără să te agreseze în beznă, este complet personalizabil cu ajutorul aplicației Logi Options+. Printre altele, poți alege ca tastele să rămână aprinse între 30 de secunde și 30 de minute de la ultima apăsate. Poți ajusta intensitatea luminoasă manual sau te poți încrede în algoritmii Logitech adaptați la nivelul de lumină ambientală și să lași varianta implicită, ”Automatic Brightness” (Luminozitate automatică).

Dacă vrei, poți renunța complet la funcția de retroiluminare și, în acest fel, câștigi până la 5 luni de utilizare departe de priză. Cu sistemul de iluminare activ, te bucuri de 10 zile de utilizare intensă între încărcări. MX Keys S interacționează prin Bluetooth cu orice ai prin casă, de la telefon la tabletă, de la laptop la Smart TV sau console. Alternativa este receptorul USB Logi Bolt inclus în pachet, acesta din urmă facilitându-ți interacțiunea cu și mai multe echipamente de generații un pic mai vechi.

În final, aranjamentul tastelor este unul clasic, similar cu cel al tastaturilor mecanice de altă dată, perfect pentru cei care nu se uită la tastatură atunci când tastează. Ai un Enter pe două rânduri, așa cum se cuvine, un Shift de aproape două taste și jumătate lungime și simboluri pe taste care o fac perfectă atât în tandem cu un sistem Apple, un Mac, cât și un PC cu Windows. E o bucurie să tastezi pe ea, cursa tastelor este satisfăcătoare, iar clinchetul la apăsare, deși s-ar putea să-ți amintească de tastaturile mecanice, mi se pare media perfectă între o tastatură de laptop și una tradițională, mecanică.

Mouse-ul inclus în pachet, MX Master 3S, deși s-a lansat oficial în septembrie 2022 și am vorbit despre el în acest review complet, merită și acum toată atenția, fiind cel mai bun mouse al momentului pentru birou. Utilizează un senzor proprietar Darkfield de ultimă generație, promite până la 8000 DPI rezoluție și include nu mai puțin de 7 butoane personalizabile și două rotițe de scroll, cea tradițională pe verticală și una orizontală. Un buton ascuns la baza degetului mare facilitează realizarea de gesturi într-un mod simplu și rapid. Dincolo de autonomia generoasă, după un minut la priză, câștigi 3 ore de utilizare.

Prin tehnologia Quiet Click, este mai silențios decât înainte, dar la fel de satisfăcător în utilizare. Funcționează pe orice suprafață, de la sticlă la orice altceva ți-ar putea trece prin cap. Partea de scroll este cu 90% mai rapidă și 87% mai precisă, dincolo de silențioasă și lăsând la o parte faptul că poți parcurge 1.000 de linii de text într-o secundă.

Logitech MX Anywhere 3S – probabil cel mai bun partener de laptop

Dacă nu te poți despărți de laptop, dar nici nu faci o treabă foarte bună cu trackpad-ul integrat, nimic nu-ți extrapolează nivelul de eficiență precum MX Anywhere 3S, oriunde și oricând. Noua iterație a celui mai bun mouse portabil de la Logitech este mai performantă decât în trecut, mai rapidă datorită senzorului Darkfield cu până la 8000 DPI și mai silențioasă, mulțumită tehnologiei Quiet Click. Astfel, te ajută să te concentrezi mai ușor pe ce contează atunci când te afli la birou.

La fel ca MX Master 3S, noul Anywhere 3S funcționează de minune pe orice fel de suprafață, indiferent cât este de lucioasă sau de subțire. Cu alte cuvinte, este imposibil să-i dai bătăi de cap. Rezistă până la 70 de zile departe priză, iar după doar un minut conectat la USB Type-C, îți asigură trei ore de utilizare, prin Bluetooth sau cu ajutorul senzorului USB Unifying. Precum tastatura MX Keys S, mouse-ul din imaginile alăturate poate funcționa în tandem cu până la trei dispozitive, laptop, desktop, tabletă, smartphone sau poate chiar și un Smart TV din ultimii ani. ChromeOS și Linux sunt de asemenea pe lista de echipamente compatibile.

Logitech MX Keys S și MX Anywhere 3S, revoluționare cu ajutorul Smart Actions

Odată cu noile periferice marca Logitech, compania a lansat și un sistem de acțiuni rapide sau scurtături intitulat Smart Actions. Acestea implică o formă de programare rapidă, fără să necesite cunoștințe tehnice avansate. Ideea de bază, după cum ne-au obișnuit elvețienii, este ca lucrurile să meargă ceas, cât se poate de eficient, fără întârzieri sau timpi morți. Astfel, poți crea diverse automatizări care să-ți facă viața mai ușoară în diferite scenarii sau momente ale zilei.

De exemplu, poate te trezești dimineața, îți deschizi Zoom pentru că ai o ședință, Microsoft Word pentru că ai acolo notițele necesare în respectiva întâlnire, dar și o fereastră de Chrome pentru o eventuală documentare în timp real. În același timp, deschizi clientul de mail ca nu cumva să primești un mesaj important pe care să-l neglijezi. Toate acestea, prin intermediul Smart Actions, se pot realiza printr-o singură apăsare de tastă sau un singur click dintr-un buton al mouse-ul. Eventual, poți face combinații de taste ca să-ți deschizi și mai multe ”porți”.

Pentru că nu toți au timp să creeze acele acțiuni rapide sau scurtături, Logitech îți pune la dispoziție în secțiunea Smart Actions din dreapta sus a celei mai noi versiuni de Logi Options+ o serie de modele sau template-uri pe care le poți activa sau folosi exact așa cum sunt sau le poți personaliza la infinit. În cazul meu, după cum se poate vedea în captura de ecran de mai sus, prin apăsarea butonului Dictation (F5) de pe MX Keys S, pe care în mod uzual nu l-aș folosi, îmi deschid la prima oră, prin Smart Action-ul ”Morning Setup” nu mai puțin de cinci aplicații, Google Chrome, Safari, WhatsApp, Messenger și Mail, în această ordine. Ultima fereastră, clientul de mail, am ales să-l și maximizez.

Ideea este că Smart Actions este pe toate sarcinile repetitive de la calculator pe care le-ai putea avea în minte, trebuie doar să alegi o tastă sau un buton de pe mouse și să începi să definești ce vrei să se întâmple. În browser, de exemplu, poți alege să-l aduci în prim plan, să-l închizi, să închizi un tab, să deschizi un tab nou, o fereastră nouă și multe altele. În Word, tot printr-o singură tastă, poți alege să imprimi, să salvezi documentul, să găsești ceva în el, să navighezi rapid prin zeci sau sute de pagini, să ajustezi dimensiunea textului. Dacă ai programe care implică anumite combinații de taste sau diverse texte pentru a îndeplini o sarcină, poți înregistra respectivele taste sau succesiuni de apăsări din meniul Keystroke și le poți repeta sau apela oricând, simplu și rapid. Până și o serie stufoasă de acțiuni de sistem, precum ajustarea volumului, saltul dintr-o aplicație în alta, afișarea desktopului sau realizarea unei capturi de ecran, toate sunt apelabile în acest nou mecanism de sporire a eficienței la calculator.

Ca o notă de subsol interesantă, Logitech Smart Actions nu sunt disponibile doar pentru ultima generație de periferice ale producătorului, ci pentru toate echipamentele personalizabile prin intermediul aplicației Logi Options+. Lista completă de mouse-uri compatibile o găsești aici, iar lista de tastaturi, aici. În plus, dacă ai făcut un efort să-ți creezi diverse Smart Actions, le poți exporta în orice moment din aplicația Logitech și, ulterior, le poți importa sau pasa unor prieteni.