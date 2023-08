Librarii din Paris sunt somați să se mute în timpul Jocurilor Olimpice de anul viitor. Care este motivul

Librarii de pe malul Senei au protestat după ce li s-a spus că majoritatea lor vor trebui să se mute temporar din motive de securitate. Tarabele de cărți în aer liber care se întind de-a lungul râului Sena sunt la fel de simbolice pentru Paris precum Luvrul sau Arcul de Triumf, notează The New York Times.

Majoritatea tarabelor de formă cutie, de culoare verde închis, trebuie să fie demontate și îndepărtate temporar înainte de Jocurile Olimpice de vară din 2024 din motive de securitate, potrivit oficialilor. Librarii, cunoscuți sub numele de „les bouquinistes”, au declarat că nu se vor mișca, calificând ordinul emis săptămâna trecută de șeful poliției din Paris drept un afront adus istoriei și sufletului capitalei franceze.

Mathias, un fost profesor de filozofie care vinde lucrări, inclusiv un eseu despre Brigitte Bardot și o reeditare a unei cărți din 1781 a unui avocat francez, a declarat că el și alți bouquinistes au semnat petiții împotriva propunerii. Dacă acest lucru eșuează, a spus el, se vor baricada în fața tarabelor lor pentru a împiedica demontarea lor.

Deschise în fiecare zi, de dimineața până la lăsarea serii, bouquinistes sunt atât un punct de atracție pe malul râului, cât și un simbol al culturii literare din Paris, atrăgând turiști curioși și localnici în căutare de cărți rare.

Tradiția datează cel puțin din secolul al XVII-lea, când vânzătorii ambulanți vindeau cărți la mâna a doua de-a lungul Pont Neuf din căruțe și mese de lemn. În secolul al XIX-lea, Napoleon a autorizat tarabele de cărți, populare printre intelectuali și scriitori, iar acestea au devenit permanente.â

If you have ever visited France, these bookstalls will be something you probably remember.

No trip to Paris is complete without perusing the book stalls that line the Seine – but next year’s Olympics have put the iconic stands in danger. pic.twitter.com/OxVwNlumIj

— 🌊🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿ken keeping(Billy)🌈🎵 (@KeepingKen) August 4, 2023