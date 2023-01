Legende din Europa pe care merită să le știi [P]

Legendele sunt transmise din generație în generație și fac deliciul multor oameni. Ele popularizează anumiți oameni ori personaje și transformă diverse locuri în atracții turistice. 4 legende cunoscute din Europa poți afla în rândurile următoare.

Podul diavolului din Toscana

Aceasta este denumirea neoficială, dar larg răspândită, pe care o are Ponte della Maddalena. Este un pod construit în secolul al XIV-lea ce se află în apropierea localității Lucca din Toscana. Legenda spune că în timpul construcției acestui pod au apărut multe probleme. Ele nu puteau fi finalizate la termenul stabilit, iar diavolul i-a apărut într-o noapte în vis constructorului și i-a propus un pact. Podul să fie finalizat peste noapte, însă trupul primului trecător să fie sacrificat. Constructorul a fost de acord, iar a doua zi podul a fost gata. S-a simțit vinovat însă și a mers la preot pentru a-i povesti ce pact a făcut. Preotul i-a zis că primul trecător trebuie să fie un porc. Zis și făcut, însă când diavolul și-a dat seama că a fost păcălit s-a aruncat de pe pod și nu a mai apărut niciodată în zona respectivă, potrivit legendei.

Legenda Leprechaunilor

Cei pasionați de folclorul irlandez au șanse bune să fi auzit de Leprechauni. Ei sunt cele mai cunoscute personaje din folclorul acestei țări și, conform legendei, sunt reprezentați sub forma unor spiriduși cu chip de vârstnici, care cel mai des sunt îmbrăcați în verde. Cea mai mare bucurie a lor este răspândirea răului și umplerea unor vase mari cu monede de aur, pe care le ascund la capătul curcubeului. Irlandezii organizează cu o zi înainte de Saint Patrick’s Day vânători de Leprechaun, care au un succes considerabil. De asemenea, imagini cu chipul lor pot fi văzute pe multe suveniruri din Irlanda, dar sunt și personaje întâlnite adesea în jocuri de casino online, de regula la jocurile de pacanele, fiind disponibile peste 20 de producții cu această tematică. Cel mai cunoscut este Leprechaun Goes Wild, o producție excelentă a celor de la Play’n Go, joc in care întâlnim Chipurile Leprechaunilor, Oale Aurii și Pălării verzi.

Legenda Cerbului Alb

Este una dintre cele mai cunoscute legende din istoria Ungariei. Potrivit ei, gemenii Hunor și Magor au pornit într-o zi la vânătoare alături de regele Nimrod al Mesopotamiei Antice, care le era și tată. Aceștia au văzut un cerb alb și au decis să îl urmărească. Au pornit spre Vest, însă cerbul dispărea mereu noaptea și reapărea dimineața. Plecați în căutarea cerbului, Hunor și Magor au dat de un grup de tinere care dansau și cântau pe malul unui râu. Acestea erau fiicele unui rege local și s-au căsătorit cu Hunor și Magor. Descendenții lui Hunor au devenit huni, iar cei ai lui Magor maghiari. Unirea lor s-a făcut mai târziu, dar legenda spune că aceasta este nașterea națiunii maghiare.

Legenda Monstrului din Loch Ness

Poate cea mai cunoscută legendă din Scoția este cea a monstrului din Loch Ness. Se spune că acesta se ascunde în apele adânci ale lacului Loc Ness, din apropierea orașului Inverness. Sunt mulți cei care susțin că l-au văzut, dar nicio dovadă concretă însă. Unii l-au descris ca fiind un dragon, alții ca o șopârlă uriașă. O fotografie din 1933 cu presupusul monstru susține teoria celor care afirmă că monstrul chiar există. În orice caz, legendele despre acest monstru sunt cunoscute peste tot în lume, motiv pentru care scoțienii au profitat din plin și organizează constant tururi la lacul Loch Ness.