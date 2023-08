La revedere, HBO Max, bun venit, Max: ce aduce nou pe piață, ce se întâmplă cu abonații

HBO Max și-a finalizat transformarea în serviciul de streaming Max al Warner Bros. Discovery și se lansează cu un nou nivel special creat pentru vizionarea 4K ultra HD.

Nivelul Ultimate Ad-Free vă va costa 20 de dolari pe lună sau 200 de dolari dacă alegi să plătești pentru un an întreg, devenind cea mai scumpă opțiune de abonament la serviciu de până acum.

Un abonament va oferi acces la peste 1.000 de filme 4K și episoade ale anumitor emisiuni TV, ceea ce este de aproape opt ori mai mult decât conținutul 4K disponibil anterior.

De asemenea, va oferi posibilitatea de a transmite în flux pe până la patru dispozitive în același timp și de a stoca până la 100 de descărcări offline.

Ce se întâmplă cu abonații vechi HBO Max, dar cu planurile lor tarifare

Cu toate acestea, sosirea Ultimate Ad-Free înseamnă sfârșitul disponibilității 4K dacă rămâi la abonamentul obișnuit, adică cel ieftin.

Potrivit anunțului companiei, „abonații HBO Max existenți vor avea în continuare acces la funcțiile actuale ale planului pentru cel puțin șase luni de la lansare”.

După aceea, nu vei mai putea transmite conținut 4K pe serviciu. De remarcat, Warner Bros. și-a crescut prețurile abonamentului în ianuarie, așa că acum trebuie să plătești 16 dolari pe lună pentru nivelul fără reclame și 10 dolari pentru cel susținut de reclame.

Pentru nivelul Ultimate Ad-Free, Dolby Atmos și Vision vor fi disponibile, de asemenea, pentru anumite conținuturi și dispozitive.

Compania intenționează să-și dezvolte, în continuare, colecția 4K în fiecare lună, dar pentru moment, acele 1.000 de emisiuni și filme ultra HD pe care le poți reda în flux cu un abonament includ Game of Thrones, House of the Dragon, The Last of Us, filmele Harry Potter, trilogia Stăpânul Inelelor, trilogia Cavalerul Întunecat și filmele Matrix.

În plus, toate filmele Warner Bros. lansate în acest an și în viitor vor fi adăugate la biblioteca 4K a nivelului, atunci când vor ajunge pe Max.