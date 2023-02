Kuleba, mesaj pentru țările occidentale: „Antrenați piloții și luați decizia de a furniza avioane de luptă mai târziu”

Aliații occidentali care ar putea trimite avioane de luptă în Ucraina ar trebui să înceapă acum să antreneze în mod proactiv piloții ucraineni și să ia decizia de a furniza avioane mai târziu, a declarat sâmbătă (18 februarie) ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba.

În ultimele săptămâni, Kievul a făcut apel în mod repetat la Occident să adauge avioane de luptă pe listele de livrare, mai mulți lideri europeni indicând că sunt pregătiți să furnizeze avioane, deși nicio țară nu s-a angajat încă în mod public să le furnizeze.

Potrivit celui mai înalt diplomat ucrainean, în cazul tancurilor, s-a pierdut mult timp din cauza procesului îndelungat, mai întâi trebuind să se ia decizia privind livrările și apoi să urmeze instruirea trupelor ucrainene.

Președintele francez Emmanuel Macron a părut să-și înăsprească vineri (17 februarie) poziția față de Rusia, îndemnându-și aliații să își intensifice sprijinul militar pentru Ucraina și sugerând un forum pentru a aborda cererea Kievului de avioane de luptă.

Comentând planurile Chinei de a prezenta o propunere de negocieri de pace, Kuleba a declarat că este și în interesul Ucrainei ca Beijingul să joace un rol în eforturile de pace, dar a exclus categoric să fie de acord cu orice pierdere de teritoriu pentru țara sa, afirmând că integritatea sa teritorială nu este negociabilă.

Kuleba a declarat că se va întâlni cu diplomatul de top al Chinei, Wang Yi, înainte ca acesta din urmă să părăsească Munchen, pentru a discuta detaliile inițiativei sale.

Pentru Ucraina, însă, este clar că nu va fi de acord cu niciun plan de pace „cu orice preț”, deoarece experiența trecută a arătat că nu sunt posibile compromisuri cu Rusia.

„Nu mai există Minsk, nu mai există „linii de contact” – acest lucru nu este ceva care să oprească Rusia, așa cum am văzut în ultimul an sau cu un an înainte”, a declarat Kuleba, referindu-se la un set de acorduri semnate în 2014 și 2015 de liderii Ucrainei, Rusiei, Franței și Germaniei după anexarea Crimeei de către Rusia.

„Nu sunt posibile compromisuri, nici pentru cel mai mic metru pătrat”, a adăugat el.