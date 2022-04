Dmitro Kuleba, acuzații la adresa lui Serghei Lavrov: „Este complicele crimelor ruse în Ucraina”

Astăzi, ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, l-a acuzat pe omologul său rus Serhiy Lavrov de complicitate la crimele comise de armata rusă încă de la începutul războiului din Ucraina, conform AFP. „Faptul că Lavrov justifică bombardarea unui spital din Mariupol și crimele de război comise în Bucha și în alte orașe și sate ale Ucrainei îl face complice la aceste crime”, a declarat Kuleba într-o conferință de presă după o întâlnire cu miniștrii de externe.

Ucraina trebuie să-și ia armele „acum”, altfel „va fi prea târziu”, le-a mai spus Kuleba miniștrilor de externe ai NATO.

Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat că Lavrov este un oficial în Rusia și că este gata să poarte discuții cu el pentru pacea în Ucraina.

Adresându-se la o conferință de presă după ce a participat la o întâlnire a miniștrilor de externe ai NATO la Bruxelles pe 7 aprilie, Kuleba a declarat că ministrul rus de externe Serghei Lavrov a justificat bombardarea unui spital din Mariupol și crimele de război comise de forțele armate ale Moscovei în Bucha și în alte orașe și sate din Ucraina, a raportat Pravda.

Kuleba, însă, a adăugat că este dispus să poarte negocieri cu oricine dorește să pună capăt conflictului aflat în desfășurare în țara sa. Mai mult, Dmytro Kuleba consideră că, văzând pregătirile părții ruse, bătălia de la Donbass nu va fi o „operațiune locală”, a informat The Kyiv Independent. El se așteaptă la operațiuni la scară largă, care vor include mii de tancuri, vehicule blindate și avioane.

Este pertinent să menționăm aici că ministrul de externe ucrainean Kuleba sa întâlnit cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, mai devreme în cursul zilei. În tweetul său, el a declarat că a venit la Bruxelles pentru a discuta despre asistența militară, cerințele urgente ale Ucrainei și sustenabilitatea aprovizionării.

Ministrul ucrainean de externe a cerut ca NATO să furnizeze mai multe arme pe măsură ce trupele ruse își intensificau atacurile asupra locurilor cheie. Adresându-se presei alături de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în Belgia, ministrul de externe ucrainean a spus: „Agenda mea este foarte simplă. Are doar trei puncte pe ea. Sunt arme, arme și arme”.

Kuleba a mai menționat că masacrele ca la Bucha nu se vor repeta cu condiția ca NATO să trimită mai multe echipamente militare în Ucraina. Între timp, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că este sigur că în discuțiile dintre miniștrii de externe din NATO se va aborda nevoia Ucrainei de mai multe echipamente militare, cum ar fi sisteme de apărare aeriană și arme antitanc.

Met with Secretary General @jensstoltenberg at NATO HQ in Brussels. I came here today to discuss three most important things: weapons, weapons, and weapons. Ukraine’s urgent needs, the sustainability of supplies, and long-term solutions which will help Ukraine to prevail. pic.twitter.com/247GdqdPwj

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 7, 2022