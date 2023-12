Jurnalismul și inteligența artificială: OpenAI va plăti pentru a-și antrena modelele pe articolele de pe Business Insider și Politico

OpenAI va plăti publicației germane Axel Springer pentru a utiliza articolele sale de știri pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială și pentru a afișa informații în timp real de la brandurile Axel Springer, care includ Business Insider și Politico în SUA și Bild și Welt în Europa, în răspunsurile ChatGPT.

Acordul cu OpenAI valorează zeci de milioane

Nicio companie nu a dezvăluit valoarea acordului, dar Bloomberg a raportat că OpenAI va plăti editurii zeci de milioane de euro în următorii trei ani.

„Acest parteneriat cu Axel Springer le va oferi oamenilor noi modalități de a accesa conținut de știri de calitate, în timp real, prin instrumentele noastre de inteligență artificială”, a declarat Brad Lightcap, directorul operațional al OpenAI. „Ne angajăm profund să colaborăm cu editorii și creatorii din întreaga lume și să ne asigurăm că aceștia beneficiază de tehnologie avansată AI și de noi modele de venituri”.

Parteneriatul OpenAI cu Axel Springer vine în urma îngrijorărilor creatorilor, autorilor și editorilor care au criticat și dat în judecată companiile generative de AI pentru că își antrenează modelele cu privire la conținutul lor fără consimțământ sau compensație. Unii editori precum The New York Times, Vox Media, BBC News, Reuters și CNN au blocat accesul OpenAI la datele lor. Cu toate acestea, acordurile reușite cu companiile de inteligență artificială ar putea oferi o nouă sursă de venituri pentru editorii care trec în prezent prin cel mai rău an pentru afacerea media din ultimele decenii.

Ce presupune

Ca parte a acordului, Alex Springer va oferi OpenAI atât articole de știri actuale, cât și arhive de la toate mărcile sale pentru a-și antrena modelele mari de limbaj, tehnologia de bază care alimentează ChatGPT. Când ChatGPT folosește articolele lui Axel Springer în răspunsurile sale, va include atribuirea și link-uri către știri, pentru transparență. Axel Springer va putea, de asemenea, să folosească tehnologia OpenAI pentru a-și îmbunătăți propriile produse, a raportat The Wall Street Journal.

Aceasta nu este prima înțelegere pe care OpenAI a încheiat-o cu un editor de știri. La începutul acestui an, compania a încheiat un parteneriat de doi ani cu The Associated Press pentru a utiliza conținut selectat din arhivele AP care datează din 1985, pentru a-și antrena modelele AI, deși termenii acordului nu includ permisiunea ChatGPT să utilizeze conținutul AP în răspunsurile sale. OpenAI are, de asemenea, un parteneriat de cinci milioane de dolari cu American Journalism Project pentru a explora modul în care organizațiile locale de știri pot beneficia de inteligența artificială.

