Rivalul lui Chat GPT-4 vine de la Google: Ce poate să facă Gemini, de ce e cel mai capabil

Răspunsul Google la GPT-4 este Gemini: „cel mai capabil model pe care l-am construit vreodată”. Compania intenționează să încorporeze IA pe platformele sale de produse, începând cu Bard.

Locul OpenAI în vârful IA generative s-ar putea să se apropie de sfârșit, deoarece Google a introdus oficial cel mai capabil model de limbaj mare de până acum, numit Gemini 1.0. Este primul dintr-o „nouă generație de modele AI, inspirate de modul în care oamenii înțeleg și interacționează cu lumea”, a scris CEO-ul Sundar Pichai într-o postare pe blogul Google.

„De când am programat AI pentru jocuri pe calculator în adolescență și de-a lungul anilor în care am fost cercetător în neuroștiință, încercând să înțeleg funcționarea creierului, am crezut întotdeauna că, dacă am putea construi mașini mai inteligente, le-am putea valorifica în beneficiul umanității în moduri incredibile”, a continuat Pichai.