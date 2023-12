Julia Roberts a fost huiduită de public după ce a dezvăluit cu ce echipă ține: ”Am devenit ușor obsedați”. Ce le-a spus actrița contestatarilor

Julia Roberts a fost invitată la un talk-show din Marea Britanie și a mărturist, din nou, cu ce echipă din Premier League ține. Actrița a fost huiduită de persoanele din public, dar le-a închis repede gura contestatarilor. Ce le-a spus acestora.

Ce le-a spus Julia Roberts contstatarilor

Julia Roberts este mare suporter al unei echipe din Premier League și a spus-o într-un talk-show din Marea Britanie, la care a fost invitată. Actrița nu a scăpat de reacția publicului care a huiduit-o după ce a aflat cu ce formație ține. Alături de Julia Roberts, a fost invitat și Tom Hanks, susținător al clubului Aston Villa.

Julia Roberts a recunoscut că ține cu Manchester United și dezvăluirea nu au fost pe placul publicului, dar starul de la Hollywood nu s-a lăsat deloc intimidat. Actrița le-a dat replica și le-a închis imediat gura: ”Oh, haideți! Haideți! Nu mă veți face să mă răzgândesc. Am fost pe Old Trafford. Da, sunt un mare fan al echipei”.

Cum a ajuns Julia Roberts să țină cu Manchester United

În emisiune au fost prezentate imagini cu Julia Roberts alături de Marcus Rashford și Erik ten Hag, care i-au dăruit un tricou personalizat. Actrița a povestit și cum a ajuns să fie mare suporter al echipei de pe Old Trafford. Actrița a fost prezentă pe ”Teatrul Viselor” în noiembrie 2016, la meciul dintre Manchester United și West Ham, încheiat cu scorul de 1-1.

Citește și: VIDEO Cum a „salvat-o” George Clooney pe Julia Roberts, în timpul filmărilor pentru Ticket to Paradise: când vezi filmul în cinematograf

”Am 3 copii. Datorită lor am început să fim fanii lui Manchester United. Când erau foarte mici, au început să joace fotbal, să urmărească meciuri la televizor. Până atunci, eu nu am realizat cât de captivant este. Apoi, cumva, Manchester United a devenit echipa noastră, echipa familiei, motorul familiei. Am devenit ușor obsedați”, a spus Julia Roberts.

Manchester United este unul dintre cele mai iubite cluburi din lume și are mulți suporteri celebri, cum ar fi Miley Cyrus, Rihanna sau Megan Fox.

Pep Guardiola spunea că Julia Roberts i-a frânt inima

Celebra actriță este preferata lui Pep Guardiola. Chiar antrenorul spaniol a recunoscut acest lucru, într-un interviu de acum câteva luni, potrivit jurnaliștii de la The Sun. Tehnicianul lui Manchester City a aflat că Julia Roberts a fost în Anglia și ”i-a frânt inima”, după ce i-a vizitat pe rivalii de la Manchester United.

”Chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor de trei ori la rând, tot un eșec va fi. Am trei idoli în viața mea: Michael Jordan, Tiger Woods și Julia Roberts. Aceasta a venit la Manchester cu câțiva ani în urmă, nu în anii `90 când Sir Alex câștiga titluri pe bandă rulantă. Ea a venit în perioada în care eram mai buni decât United.

Citește și: Julia Roberts, mesaj superb pentru Pep Guardiola, după succesul din Champions League. Antrenorul spunea într-un interviu că „frumușica” i-a frânt inima

Și a mers în vizită la Manchester United. Nu a venit să ne vadă. De aceea, chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor, nu se va putea compara cu faptul că Julia Roberts a venit la Manchester și nu a fost să ne vadă. Chiar dacă voi câștiga Liga Campionilor, nu voi putea trece peste această dezamăgire”, a declarat, în trecut, Pep Guardiola.

Julia Roberts a jucat zeci de roluri de mare succes, însă poate cel mai cunoscut este cel din ”Pretty Woman”, în care apare alături de Richard Gere.