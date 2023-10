Jucătorii lui Edi Iordănescu, avertizați să nu iasă pe străzile din Budapesta, din cauza fanilor maghiari. „Poate au dreptate”

Sunt tensiuni înaintea partidei Belarus – România, din preliminariile Campionatului European de Fotbal din anul 2024. Meciul se va juca la Budapesta, iar jucătorilor lui Edi Iordănescu li s-a transmis că ar fi bine să nu iasă pe străzi, la plimbare, mai ales dacă pe haine au foarte vizibile însemnele românești. Mihai Stoichiță a reacționat după ce a aflat această veste.

România ar fi vrut să amâne meciul cu Belarus, programat pe 12 octombrie, în condițiile în care duelul dintre Israel și Elveția nu se va mai disputa în ziua stabilită din cauza conflictul sângeros din țara care ar fi trebuit să găzduiască acest duel. Partida în care naționala lui Edi Iordănescu va înfrunta Belarus se va disputa la Budapesta, cu porțile închise. Aceasta a fost decizia UEFA, după ce s-a declanșat invazia rusească din Ucraina, Belarus fiind unul dintre aliații lui Vladimir Putin.

Fanatik susține că FRF ar fi primit din partea omologilor de la Budapesta un avertisment în care i-ar fi avertizat pe jucători să nu iasă pe stradă în haine sau echipamente pe care să fie vizibile însemne românești. Vestea a fost comentată de Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță.

Directorul tehnic al FRF a transmis că nu știe dacă există mesajul de la Budapesta, dar este convins că nu vor fi probleme. Acum doi ani a fost în Ungaria, în „misiune oficială” și nu a avut nicio emoție cu suporterii maghiari.

„Nu știu de treaba asta, dar să-ți spun ceva. Eu acum doi ani de zile am fost la Budapesta la Campionatul European de tineret cu Mutu.

Am fost în grupă cu Ungaria. Rețineți ce spun. Era vorba despre o întâlnire directă. I-am bătut 2-1. Am fost pe stradă, am stat vreo 4 zile acolo, am stat doar vreo două meciuri. N-a fost niciun fel de incident, am mers în trening îmbrăcați. Poate au dreptate, dar atunci nu au fost probleme. În doi ani de zile s-au deteriorat relațiile între galerii?”, a mai afirmat Stoichiță.