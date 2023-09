Edi Iordănescu, discurs de „noaptea minții” după meciul cu Israel. „Ne este în destin să ne chinuim”. Ce spune despre calificarea la EURO 2024 – VIDEO

Naționala României s-a chinuit în meciul cu Israel și a obținut ca prin minune un egal într-un meci pe care ar fi trebuit să-l piardă. Selecționerul a avut un discurs optimist după fluierul final și a spus că este convins că va califica echipa la EURO 2024. „Tricolorii” ocupă locul doi în grupa din preliminarii având două puncte mai puțin decât liderul Elveția și un punct mai mult decât formația de pe locul trei.

Naționala României a jucat mizerabil în partea a doua a meciului cu Israel și a scăpat ca prin minune de o înfrângere, în duelul cu Israel din preliminariile pentru calificarea la Campionatul European din anul 2024. Denis Alibec a deschis scorul, dar oaspeții au revenit, grație unui jos simplu și eficace și au reușit să egaleze și chiar au avut mai multe ocazii să câștige. Fanii au simțit că rivalii au fost mai buni și i-au huiduit pe jucătorii români, dar și pe selecționer. Și Viorel Moldovan a avut un discurs foarte dur.

„Trebuie să-i mulțumim publicului, este cel mai important lucru din această seară. Echipa națională a arătat în această campanie că a crezut, a luptat, nu a cedat, chiar dacă n-au fost meciuri extraordinare. Eu rămân încrezător, avem jucători care pot produce lucruri bune. Am convingerea că România va fi la EURO.

Schimbările au fost cu jucători de profil ofensiv. Prima repriză a fost acceptabilă, n-aș putea să spun că a fost bună. Am acoperit bine spațiile, am fost reactivi, am avut momentele noastre. În repriza a doua nu am intrat bine, voiam mai multă inițiativă, mai multă complexitate în joc și să avem mai multe ocazii”, a declarat Edi Iordănescu, la conferința de presă.