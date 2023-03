Invenție culinară inedită la Brașov: înghețata cu gust de pălincă și vin, noua „fiță” prezentată la o expoziție

În cazul în care credeai că le-ai văzut sau încercat pe toate, află că producătorii au imaginație nemărginită și, la orice pas, te pot „șoca” cu produse noi care îți reinventează noțiunea de bucătărie.

Un producător din Brașov sa mers la Expoziția Gastropan, origanizată în același oraș cu o serie nouă de sortimente de înghețată, multe dintre acestea fiind bazate, în mare parte, pe băuturi alcoolice.

„Mi-a spus chiar astăzi un domn că el renunță la o bere pentru înghețată. L-am întrebat de ce trebuie să renunțe, când are gustul berii favorite sub formă de înghețată. În anii precedenți am făcut din pălincă de prune, am făcut din Tokay, un vin din Ungaria foarte dulce.

O substanță interzisă a fost găsită: Pentru unii, profitul face să pălească legea. Miroase totul a mucegai! Dacă vă place un vin anume, de ce să nu puteți să-l gustați în formă de înghețată?”, a spus Sandor Baloga, directorul de producție al firmei brașovene, citat de Brașov.net.

Te poate face această înghețată pieton?

Conform producătorului, în aceste sortimente de înghețată s-ar afla o cantitate infimă de alcool, totul bazându-se, de fapt, pe gust, nu neaparat pe gradul de alcoolemie. Așadar, se pare că nu va trebui să te îngrijorezi dacă mănânci un astfel de sortiment, de vreme ce vei putea conduce liniștit, fiind în limita legală.

Absolut evident, nu știm cât se aplică această regulă în cazul în care mănânci mai multe înghețate produse de această companie. Posibil ca nivelul de alcool să crească și să fii nevoit să iei, mai apoi, autobuzul.

Iar aceasta nu este singura ciudățenie în domeniu. Dacă înghețata cu gust de pălincă sau vin ar putea părea o idee bună, mai ales pentru cei mai excentrici dintre pământeni, nu același lucru se poate spune despre sortimentul ciudat comercializat de un producător maghiar de bere. Acesta a introdus excremente de urs în conserve, alegând să-l comercializeze ca atare. Evident, autoritățile nu au rămas indiferente, lipsindu-le, pesemne, simțul umorului.