INTERVIU Dan Byron – „În loc să fug de anxietate sau să o înjur, am încercat s-o îmblânzesc scriindu-i un cântec”

Trupa byron va lansa, cât de curând, un nou album numit „Efemeride”, așadar s-a ivit ocazia perfectă pentru a-l lua la întrebări pe solistul și fondatorul Dan Byron despre una, despre alta.

De altfel, despre muzica artiștilor putem spune că este un melanj oportun între progressive rock, blues și jazz, printre multe alte „sub-nișe”, cea mai interesantă descriere fiind, fără niciun dubiu, titulatura de „intelligent rock”.

Ce-i drept, versurile byron sunt inteligente, subtile, însă tăioase, având darul de ți se plimba prin venele care îți pompează sângele în creier lungi perioade de timp.

Se cântă despre revoltă interioară, uneori despre neputință, anxietate și alți „monștri de sub pat” pe care mai bine i-ai îmblânzi prin muzică, decât să-i lași să-și facă de cap și să pună stăpânire pe tine, după cum a sugerat chiar Dan Byron, în interviul pe care îl poți citi mai jos.

byron a luat naștere din dorința lui Dan, în anul 2006, de a introduce pe piață un proiect solo, însă care, treptat, a ajuns să ia forma unei trupe în toată regula și „cântă un fel de rock”, conform descrierii scurte de pe site-ul oficial al formației. Până în prezent, au fost lansate șase albume de studio și trei DVD-uri live.

Înainte de byron, Dan a colaborat cu Agathodaimon, ca mai apoi să fie solist la Urma și Kumm.

Cel mai recent album al trupei byron se numește „Efemeride” și va fi lansat în această toamnă, motiv pentru care va fi „plimbat” prin țară, într-o serie de concerte.

INTERVIU Dan Byron – Despre „Efemeride”, cel mai recent album al trupei byron

Playtech: Am aflat că urmează să lansați un nou album byron numit „Efemeride”. De ce „Efemeride”? Cum se pliază numele pe creația muzicală din spate?

Dan Byron: „Efemeride” este un album scris de-a lungul unor ani nu tocmai roz pentru omenire, iar scrisul — de orice, nu numai de muzică — nu poate să nu fie influențat de ce se întâmplă în jurul celui care scrie.

În urma unor luni de stat în casă și gândit la tot felul de bazaconii existențiale, ori o iei razna și scrii cea mai veselă chestie din lume (lucru pe care mi l-aș fi dorit, dar nu s-a întâmplat), ori devii dureros de sincer și-ți verși în creație tot năduful. Titlul este cum nu se poate mai potrivit pentru un astfel de conținut.

Playtech: Povestește-mi, te rog, mai multe despre el. Când îl veți lansa? Va exista un prim eveniment care să marcheze lansarea și va fi special în vreun fel, poate unic dintr-un anumit punct de vedere?

Dan Byron: Albumul va apărea pe rețelele de streaming până la sfârșitul lui septembrie, apoi îi vom face un turneu național.

Vom începe la Iași, în clubul Legend, pe 5 octombrie. Concertul „mare” va fi la Arenele Romane din București pe 18 noiembrie. Nu știu încă ce anume îl va face unic.

Playtech: Am avut ocazia să ascult albumul, iar de departe piesa mea favorită este „Monstrul de sub pat”. Care este piesa ta preferată de pe „Efemeride”? Mai mult, are vreo melodie de pe album o poveste poate reală în spate, o sursă de inspirație?

Dan Byron: Toate piesele pe care le scriu au povești în spate, pentru mine scrisul este un fel jurnal. Monstrul care îți place ție a apărut mai întâi sub formă de anxietate. În loc să fug de ea sau să o înjur, am încercat s-o îmblânzesc scriindu-i un cântec.

Playtech: Unde veți susține concerte în perioada următoare? Veți cânta piesele cele noi în cadrul reprezentațiilor live, sau măcar o parte dintre ele?

Dan Byron: O să cântăm mare parte din album în turneul de care vorbeam. Până acum sunt anunțate concerte la Iași, Bacău, Suceava, Piatra Neamț, Timișoara, Turnu Severin, Brașov, Bistrița, Sibiu, Băicoi, București, Constanța și Galați.

Playtech: Dacă ar fi să faci un top 5 al artiștilor străini care ți-au influențat viziunea artistică, de-a lungul timpului, cum ar arăta acesta?

Dan Byron: Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana, Radiohead. I-am scris în ordinea în care au apărut în viața mea, nu cred că pot să fac un top cu ăștia.

Playtech: Aceeași întrebare, dar aplicată în cazul muzicienilor de la noi din țară. Admiri pe cineva contemporan?

Dan Byron: Alexandru Andrieș, Vali Sterian, Timpuri Noi, Celelalte Cuvinte, Ada Milea. La fel, în ordinea numerelor de pe tricouri. Dintre contemporani îmi plac Alternativ Quartet, Dora Gaitanovici, Pinholes, IPR și Lizabett Russo, ca să ți-i spun doar pe primii cinci care îmi vin în minte.

Playtech: Ești unul dintre puținii artiști din România cu accentul pus pe creație, fie că vorbim despre versuri sau linie melodică, așadar, componenta umană se simte din plin în piesele byron. Cum crezi că va arăta muzica în viitor, peste 10-20-30 de ani, în contextul evoluției galopante a inteligenței artificiale?

Dan Byron: Probabil în 10 ani o să ascultăm albume noi de la artiști care nu mai sunt. Nu m-aș supăra să ascult un Queen nou cu vocea lui Freddie Mercury.

Bineînțeles, asta va avea și alte implicații (și complicații), dar nu e ca și cum am putea să le evităm.

Playtech: Mai cu perdea, byron a abordat în melodii inclusiv teme politice. Anul viitor, România va avea parte de patru rânduri de alegeri. Cum vezi țara noastră după 2024, având în vedere valul de extremism cățărat pe lipsurile și problemele oamenilor?

Dan Byron: Din păcate, n-o văd bine. De la o zi la alta am prieteni care tot pleacă, sătui să spere, să aibă răbdare, să rabde. Noroc că am mulți.

Playtech: Pe 7 septembrie ai susținut un workshop de songwriting la Mastering the Music Business, conferința la care au participat multe nume „grele” din industrie. Cui i te-ai adresat, despre ce a fost vorba, ce ne poți povesti despre asta?

Dan Byron: Workshopul meu de songwriting de la MMB devine încet-încet unul tradițional. A lipsit doar la prima ediție. Se adresează în general celor care vor să scrie cântece mai bine.

În două ore încerc să fac o hartă a posibilităților și să descriu — fără să intru prea mult în detalii — unele tehnici de bază. Visez să predau la un moment dat materia asta, să intru în toate amănuntele care nu încap în cele două ore.

Playtech: Urmează să cântați și la festivalul Danube Rock Sounds din Galați. Cum e publicul din orașele mai mici, comparativ cu cel din București?

Dan Byron: Sunt cazuri și cazuri. Galațiul a stat întotdeauna bine, sau cel puțin așa s-a văzut de la mine. În afară de București, în momentul ăsta cel mai bine mi se pare că stau Iașiul și Clujul, dar peste tot s-a crescut mult — cu câteva excepții —, mi se pare că e o efervescență care nu exista acum 10-15 ani.

Pe Dan, împreună cu trupa sa, îi puteți asculta live, între 15 și 17 septembrie la Danube Rock Sounds, singurul festival de muzică rock și alternativă din Galați.

Iar dacă se întâmplă să nu fii din Galați, află că byron va cânta, de asemenea, la Iași, Bacău, Suceava, Piatra Neamț, Timișoara, Turnu Severin, Brașov, Bistrița, Sibiu, Băicoi, București sau Constanța.