Inteligența artificială primește, din nou, nota patru la desen: ce imagini horror a mai produs de data aceasta

Imaginile generate de inteligența artificială au evoluat impresionant în ultimul deceniu, mai ales din 2014, când tehnologia a apărut un pic mai intens pe piață.

În ciuda evoluției, există încă multe lucruri cu care cei care utilizează imagini generate de AI se luptă. La fel ca în cazul fotografiilor în care oamenii inventați de inteligența arficială par să aibă mai mulți dinți decât ar fi normal, atunci când vine vorba despre degetele de la mâini, situația este similară.

Un exemplu recent în acest sens a fost postat pe Twitter de directorul de creație pentru jocuri mobile, Elizabeth Sampat. „Partea mea preferată este Josh Groban care arată confuz”, a adăugat ea.

După cum s-a demonstrat, generatorul de imagini folosit nu a înțeles cu adevărat conceptul de mână cu degete, iar rezultatul este unul desprins, parcă, din ilustrațiile cărților horror de demult.

Generatorul de imagini poate părea convins că a reușit modelul punând o cantitate nedeterminată de degete înghesuite în jurul unei palme, sau, în acest caz, introduse chiar prin palmă, însă, cu siguranță, nu va trece de filtrul uman.

Trebuie luat în considerare că, în desen, pictură sau grafică, reproducerea unei mâini umane este una dintre cele mai grele misiuni.

„Datorită geometriei complexe a mâinilor, nu există un set standard de linii sau forme pe care AI-ul să le poată recunoaște ca fiind o mână”, a explicat designerul și expertul în inteligență artificială, Jim Nightingale, într-o postare pe blog.

„Pentru a genera mâini realiste, inteligența arficială trebuie să strângă mai multe forme și aranjamente diferite. Există aproximativ 30 de puncte de divergență geometrică în mâna omului, de la lungimea și lățimea degetelor până la metacarpieni și articulațiile încheieturii mâinii”, a mai spus acesta.

Așadar, iată cam cum vede inteligența artificială o mână umană. În acest caz, AI-ul încerca să reproducă limbajul semnelor, însă tot ce reușește, de fapt, este să ilustreze un roman scris de Lovecraft.

Someone asked AI to make a sign language manual, in case you’re worried that we’ll all be out of a job soon pic.twitter.com/usCxNOj3p0

— Elizabeth Sampat (@twoscooters) January 28, 2023