Petrecerea care nu s-a întâmplat niciodată, deși toată lumea crede că a fost reală: adevărul din spatele acestor fotografii virale

Aceste fotografii, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, au generat „oameni” și au inventat o petrecerede la zero. Evident, ele pot părea ciudat de realiste, mai ales pentru cineva care le privește superficial.

Dezvoltatorul Miles Zimmerman a devenit viral recent după ce a postat mai multe imagini generate de inteligența artificială ce păreau a fi fotografii ale diferitelor persoane aflate la o petrecere, într-o casă.

Imaginile au fost create folosind Midjourney și au strâns mai bine de 29,3 milioane de vizualizări pe Twitter.

„Midjourney devine îngrijorător de puternic – niciuna dintre aceste fotografii nu este reală și niciunul dintre oamenii din ele nu există”, a scris Zimmerman.

Dezvoltatorul a împărtășit câteva imagini în care putem vedea câteva femei, precum și un grup de bărbați care dau noroc cu ceea ce se bănuiește a fi alcool.

Cu toate acestea, chiar dacă imaginile par realiste la o privire superficială, utilizatorii rețelelor de socializare au reușit să găsească câteva semne clare că „fotografiile” au fost generate de un AI, de fapt.

Indiciile au constat în numărul excesiv de degete de la mâna unei persoane, de prea mulți dinți, tatuaje cu aspect mucegăit și mâini care cresc din șoldurile altei persoane.

Într-o imagine, în care putem vedea două femei ținând în mână ceea ce seamănă cu o cameră Polaroid, femeia care face fotografia are mai mult de cinci degete la o mână, precum și o claviculă „de rezervă”.

„Destul de curând, singura modalitate de a ne da seama va fi să numărăm degetele”, comentează un utilizator, ca răspuns la postarea lui Zimmerman. „5 și este real, 6 este discutabil, 7 și este, cu siguranță, generat de AI”.

Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

— Miles (@mileszim) January 13, 2023