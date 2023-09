Inteligența artificială fură munca oamenilor: ce spune creatorul Wednesday – „Este ca un robot care îți ia umanitatea, sufletul”

Cineva a făcut un generator de artă AI care să creeze stilul lui Tim Burton, iar faimosul regizor al serialului Wednesday e revoltat.

Într-un interviu pentru The Independent, Burton i-a reproșat lui BuzzFeed că a făcut o listă înfățișând personaje Disney, în stilul său.

Tim Burton says he saw a Buzzfeed article that used AI to combine his characters with Disney characters and it made him feel like his soul was taken

“It’s like a robot taking your humanity” pic.twitter.com/uZRfBOfM2U

