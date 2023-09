Informația momentului despre salariul minim pe economie, se întâmplă de la 1 octombrie. Milioane de români, afectați direct

După numeroase speculații și variante de majorare a salariului minim pe economie, Ministrul Finanțelor a venit cu o versiune oficială legată de momentul în care se va întâmpla creșterea.

În cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la un consens în ceea ce privește majorarea salariului minim pe economie. Această schimbarea este foarte importantă pentru că afectează în mod direct aproximativ două milioane de români, iar numărul lor probabil că va crește după implementarea modificării.

Salariul minim pe economie de la 1 octombrie 2023

Deși s-a vehiculat majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2024, având în vedere câți bani în plus va aduce la buget o astfel de măsură, nu ar trebui să vină ca o surpriză decalarea implementării la 1 octombrie 2023. Ca referință, vorbim de un salt de la 3000 la 3300 de lei, din care românii obișnuiți se vor bucura în plus de vreo 93 de lei, iar restul ”majorării” merge la bugetul de stat sub formă de taxe și impozite.

Majorarea salariului minim face parte din angajamentele asumate de coaliția PNL – PSD în programul de guvernare aprobat la începutul mandatului Guvernului Ciolacu.

„Deciziile pe care le avem într-adevăr la coaliția de guvernare sunt cele legate de salariul minim și creșterea acestuia care a fost agreată, în principiu, în coaliția de guvernare. În discuții a fost data de 1 octombrie și a fost discuția pe 3.300 lei. Cea de la 1 ianuarie, să vedem cum vor evolua lucrurile la nivelul coaliției.

Vă dați seama că este o decizie care ține de coaliție și felul în care se vor derula aceste discuții, probabil în perioada următoare în ceea ce privește salariul minim pe economie. Este în același timp și un angajament pe care partidele l-au luat inclusiv prin programul de guvernare care a fost aprobat la momentul la care Guvernul Ciolacu și-a început mandatul”, a afirmat Marcel Boloş, marți la Antena 3 CNN.

În teorie, există și un scenariu referitor la o a doua majorare a salariului minim până la 3.750 de lei brut de la începutul anului 2024, dar aceea nu este confirmată.

„Nu, nu s-a discutat acest lucru și nu s-a definitivat în coaliție. Acum aceste informații cu privire la data de 1 octombrie sau cel puțin ce este valid până acum ca discuție în coaliția de guvernare se referă într-adevăr la creșterea salariului minim”, a concluzionat ministrul de Finanțe.

În ceea ce privește cei 200 de lei neimpozabili din salariul minim, se pare că acea măsură va fi desființată, dar nu știm sigur. Aparent, au fost rezultatul unei dispoziții tranzitorii. „Acești 200 lei erau dați pe o perioadă de un an de zile și aici urmează să se ia o decizie finală cu privire la cei 200 lei pe care îi avem ca deducere din impozitul pe venit”, a mai precizat Marcel Boloş.