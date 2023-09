Marea păcăleală cu mărirea salariului minim. Din 3.300 de lei brut vei primi în mână doar 93 lei

Oficial, pensiile și salariul minim pe economie urmează să fie majorate începând cu luna viitoare, guvernanții vorbind despre necesitatea ca oamenii să câștige mai bine, ca să poată face față cheltuielilor ce au crescut semnificativ în ultima vreme.

Problema este că statul e singurul mare câștigător din această afacere a majorării pensiilor și salariului minim. De ce? Fiindcă în buzunarele sale intră bani mai mulți decât în cele ale românilor de rând, care ar trebui să fie realii beneficiari ai acestor măsuri, fiindcă pe umerii noștri apasă deja poveri financiare greu de dus, pe fondul inflației scăpate de sub control și a crizei dobânzilor bancare.

Bătaie de joc și praf în ochi cu majorarea salariului minim. Statul câștigă mai mult decât angajatul care merge zi de zi la muncă

Statul pare că, prin aceste măsuri, deși verbal militează pentru un nivel de trai mai bun pentru cetățean, nu urmărește decât să obțină mai mulți bani din taxe și impozite.

Să luăm, de exemplu, cazul salariului minim pe economie la nivel genera, nu cel aplicabil în industriile care se bucură de facilități fiscale, cum ar fi Agricultura sau Construcțiile. Aproximativ 1,5 milioane de români sunt încadrați în câmpul muncii cu un venit brut de 3.000 de lei. Le rămâne în buzunar doar 1898 de lei.

Ei bine, de la 1 octombrie 2023 salariul brut crește la 3.300 de lei. Vorbim, deci, de 300 de lei în plus pe cartea de muncă. Doar că numai 93 de lei vor rămâne în mod real în buzunarul angajatului. 207 lei vor merge în vistieria statului, sub diverse dări.

Prin urmare, de pe urma majorării salariale, statul are mai mult de câștigat decât omul simplu care zi de zi merge la muncă, are responsabilități, are un program, face sacrificii sub diverse forme și uneori îndură și condiții grele sau navetă obositoare către și dinspre casă.

Această situație o regăsim și la pensii, care supuse impozitării și diferitelor forme de taxare, ajung în cuantum mult mai mic decât le era promis inițial seniorilor. Adesea, cei mai mulți dintre vârstnici de-abia pot supraviețui de la o lună la alta, cu mari compromisuri, din banii primiți după o viață de muncă.