Încă un serial post-apocaliptic la orizont: unde vezi Silo, când se lansează

Apple mizează pe faptul că nu te-ai săturat încă de serialele post-apocaliptice, așadar îți promite încă unul, cât de curând, după cum vei afla din cele ce urmează.

Serialul Silo, care se bazează pe seria de cărți a lui Hugh Howey, va debuta pe Apple TV+ în data de 5 mai, iar gigantul de streaming a lansat primul teaser – pe care îl poți vedea în subsolul acestui articol, de altfel.

Despre ce va fi vorba în Silo

Viitorul serial va spune povestea ultimilor 10.000 de oameni rămași în viață, de pe Pământ care se presupune că locuiesc într-un buncăr care se află la o aproape un kilometru sub pământ, dar cum sau de ce a fost construit acesta și, mai ales, de ce nu poate ieși nimeni de acolo, rămâne un mister pentru toți cei aflați sub pământ.

Juliette (rol interpretat de actrița Rebecca Ferguson) este un inginer care încearcă să afle misterul crimei unei persoane dragi și ajunge să descopere câteva alte secrete, între timp.

Teaser-ul nu oferă prea multe detalii, dar îți pune pe tapet câteva detalii legate de modul de viață al oamenilor care locuiesc în Silo. În mod evident, trailerul se încheie cu o întrebare: ce este Silo, de fapt?

Alături de Ferguson, din distribuția serialului mai fac parte, de asemenea, Harriet Walter, Chinaza Uche („Dickinson”), David Oyelowo, Rashida Jones sau Tim Robbins, printre mulți alții.

De-a lungul timpului, Apple TV+ a lansat mai multe seriale și filme post-apocaliptice, iar cel mai bun exemplu, în acest sens, este Fundația.

Acestea fiind spuse, se pare că Silo vine să completeze colecția de seriale post-apocaliptice, Apple TV+ sperând să ia fața The Last of Us, de la HBO, ceea ce, trebuie să recunoaștem, este un pic mai greu de făcut, luând în calcul cât de apreciat este, în prezent, acest serial.