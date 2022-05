Sezonul al treilea din Ted Lasso, mai aproape de lansare decât credeai: când ai putea să-l vezi

Cristo Fernández, actorul care îl interpretează pe Dani Rojas, în Ted Lasso, dă de înțeles că sezonul al treilea al apreciatului serial ar putea fi lansat mult mai curând decât te așteptai.

Mai exact, acesta „speră” că sezonul 3 își va lansa primul episod pe Apple TV+ înainte de sfârșitul anului 2022.

La scurt timp după premiera ce a avut loc la începutul pandemiei, în 2020, Ted Lasso a rezonat rapid atât cu criticii, cât și cu publicul, datorită echilibrului dintre comedie și dramă – de altfel, o gură de aer proaspăt pentru cei aflați în izolare, în acea perioadă.

Sudeikis, Waddingham și Goldstein au câștigat tot ce se putea câștiga la premiile Emmy, Temple, Hunt, Mohammed și Swift primind, de asemenea, nominalizări.

Sezonul 2 din Ted Lasso a avut premiera vara trecută și s-a bazat pe impactul cultural bine sedimentat în primul sezon. Fanii au așteptat cu nerăbdare detalii despre sezonul 3, care se filmează în prezent, dar nu are încă o dată oficială de lansare și iată că, dacă ceea ce zice Fernández se va adeveri, ei, fanii, toate motivele de bucurie.

Cristo Fernández, despre viitorul sezon al serialului Ted Lasso

Într-un interviu recent, acordat publicației PopCulture.com, Fernández a vorbit despre experiența sa de la filmările serialului Ted Lasso, de anul acesta, comparativ cu cea de anul trecut. În timp ce a lăudat echipa de creație a serialului, și-a exprimat speranța că sezonul 3 va beneficia de premieră cândva aproape de sfârșitul anului.

„Suntem foarte încântați să revenim pe platourile de filmare și, din fericire, aceste vremuri sunt diferite față de cele de anul trecut, în ceea ce privește COVID. Anul trecut am filmat în condiții grele, dar cel puțin acum orașul s-a redeschis. Sunt foarte uimit de cât de talentați sunt scenariștii acestui serial. Scenariile sunt atât de bune. Am filmat constant în ultimele două luni, lucrurile merg bine și am speranță pentru viitor. Vreau să cred că fanii vor aprecia sezonul 3, care sperăm va fi lansat la sfârșitul anului”, a declarat Cristo Fernández, pentru PopCulture.com.