Încă un gigant continuă șirul concedierilor și restructurărilor din tech: Cum sunt afectați pasionații de jocuri video

Se pare că Bungie, compania de jocuri video, concediază personal și amână Marathon și Destiny 2: The Final Shape. Este cea mai recentă mișcare dintr-un an brutal pentru gaming și concedieri în Big Tech.

Astfel, Bungie a concediat un număr necunoscut de angajați și a amânat două lansări foarte așteptate. Jason Schreier de la Bloomberg raportează că CEO-ul studioului, Pete Parsons, i-a avertizat pe angajați că vor auzi „câteva știri astăzi”, în timp ce a anunțat o întâlnire a echipei mai târziu, luni, pentru a „discuta evenimentele de astăzi”.

Între timp, studioul de jocuri video a amânat expansiunea Destiny 2, The Final Shape, și următorul joc al studioului, Marathon. Sony a încheiat o afacere anul trecut, cumpărând Bungie pentru 3,6 miliarde de dolari.

Potrivit Bloomberg, Bungie a amânat Destiny 2: The Final Shape până în iunie, față de ținta inițială de 27 februarie 2024. Deși nu este neapărat sfârșitul lui Destiny 2, extinderea va servi ca o rezoluție, încheind capetele libere ale poveștii sale principale. În plus, studioul a amânat data lansării pentru extraction shooter-ul Marathon până în 2025. Acest titlu, repornind un IP dintr-un clasic de cult Mac din anii 1990, este încercarea lui Bungie de a se restabili ca o forță în industria jocurilor moderne, dincolo de Destiny.

Sony s-a alăturat unei mari părți din industria jocurilor (și din lumea tehnologiei în general) în concedierea personalului în acest an. Naughty Dog, Media Molecule și echipa de asistență pentru artele vizuale de la PlayStation s-au confruntat cu concedieri semnificative recent. În plus, Epic Games a dat afară aproximativ 900 de angajați în septembrie, iar CD Projekt Red a anunțat în iulie că va concedia aproximativ o sută de persoane. Niantic, Telltale, EA și Unity au renunțat, de asemenea, la lucrători în 2023.

Când a fost contactat de Kris Holt de la Engadget pentru comentarii, un purtător de cuvânt al Bungie a indicat următoarea postare pe X (fostă Twitter) de la Parsons:

Today is a sad day at Bungie as we say goodbye to colleagues who have all made a significant impact on our studio. What these exceptional individuals have contributed to our games and Bungie culture has been enormous and will continue to be a part of Bungie long into the future.

— pete parsons (@pparsons) October 30, 2023