Ianis Hagi pleacă şi de la Alaves. Care a fost concluzia spaniolilor după ultimul meci al jucătorului român și ce note i-au dat

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători din meciul Deportivo Alaves – Betis 1-1, din etapa cu numărul nouă din La Liga. Fotbalistul român a avut o contribuție la golul înscris de gazde și a primit note bune din partea jurnaliștilor. Scoțienii de la Glasgow Rangers îl regretă deja și există informații că împrumutul de un an din La Liga va fi mult mai scurt.

Ianis Hagi, lăudat după meciul Deportivo Alaves – Betis 1-1

Ianis Hagi a fost din nou titular la Deportivo Alaves și a prins pentru a patra oară consecutiv un tricou de titular într-o echipă care nu a mai câștigat de cinci etape și a coborât pe locul 17. „Decarul” român a participat la golul înscris de gazde. În minutul 35 a executat foarte bine o lovitură liberă, Kike Garcia a trimis periculos cu capul, portarul a respins până în coechipierul Hector Bellerin, care a trimis mingea în propria poartă.

Jucătorul român a rămas pe teren până în minutul 73, iar jurnaliștii de la publicația spaniolă Relevo l-au inclus pe lista cu cei opt fotbaliști notați după meci. Concluzia a fost că a avut o prestație „bună”. Mai sus decât el au fost coechipierul Aleksandar Sedlar, trecut la ”notabil”, Luis Rioja, tot de la Alaves, care a fost ”extraordinar”, și Ayoze Perez de le Betis, primul în listă, la capitolul ”apariție de onoare”.

„Se observă că, pe măsură ce săptămânile au trecut, Ianis Hagi devine mai potrivit echipei. Participă mult mai mult la joc, iar execuțiile sale din fazele fixe sunt cele mai bune din echipă”, au scris cei de la Noticias de Alava, care l-au notat cu 7 pe mijlocașul român.

Notele primite de Ianis Hagi la Alaves, conform Sofascore

vs. Valencia (1-0, 10 minute jucate) – 6,5

vs. Rayo Vallecano (0-2, 32 de minute jucate) – 6,8

vs. Athletic Bilbao (0-2, 67 de minute jucate) – 6,9

vs. Celta Vigo (1-1, 69 de minute jucate) – 7,2

vs. Osasuna (0-2, 55 de minute jucate) – 7,2

vs. Betis (1-1, 73 de minute jucate) – 7,4

IANIS HAGI VS Betis 🔹Minutos jugados: 73

🔹Pases clave: 4

🔹Pases precisos: 25/30

🔹Centros completados: 2/4

🔹Balones en largo completados: 2/2 Partido que confirma la importancia del rumano en la creación del equipo. Si se le deja libertad, tiene calidad de sobra para jugar. pic.twitter.com/x57Ww91WDU — La Pizarra de Mané (@LaPizarradeMane) October 8, 2023

Ianis Hagi, regretat la Glasgow Rangers

Ianis Hagi a fost împrumutat la Deportivo Alaves de Glasgow Rangers, după un conflict cu antrenorul formației din prima ligă din Scoția. I-a reproșat lui Michael Beale că nu joacă mai mult și a fost scos de pe lista de Champions League, iar după câteva zile a și plecat în Spania. Doar că antrenorul a fost dat afară, iar unul dintre reproșurile conducătorilor a fost cel că nu a știut să-l evalueze la adevărată valoare pe Ianis Hagi și a făcut presiuni să nu mai facă parte din lot și să fie vândut sau împrumutat.

Jucătorul român ar trebui să rămână la Deportivo Alaves până în vara anului viitor, dar conducătorii lui Glasgow Rangers regretă că l-au lăsat să plece și „ar putea fi rechemat în ianuarie” , scriu jurnaliştii scoţieni.

Ianis Hagi a fost convocat la echipa națională pentru meciurile cu Belarus și Andorra, din preliminariile Campionatului European din anul 2024.

Lotul convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile cu Belarus și Andorra

PORTARI Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 5/0), Florin Niță (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 12/1), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 13/0), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 9/0), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 21/1), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 30/2), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0);

MIJLOCAȘI Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 2/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 12/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 48/2), Nicolae Stanciu (Damac FC | Arabia Saudită, 62/13), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 32/4), Darius Olaru (FCSB, 13/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 11/1), Dennis Man (Parma | Italia, 19/6), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 27/2), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 14/4), Florinel Coman (FCSB, 9/0);

ATACANȚI Denis Alibec (Muaither | Qatar, 33/4), Denis Drăguș (Gaziantep | Turcia, 5/2), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0), Louis Munteanu (Farul Constanța, 0/0).

Sursa Foto: Profimedia