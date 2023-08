Huawei Mate 60 Pro s-a lansat pe neașteptate: ce caracteristici interesante are

Huawei Mate 60 Pro debutează cu trei „găuri” în display.

Huawei a surprins pe toată lumea și a lansat Mate 60 Pro fără o campanie uriașă de teaser sau un eveniment major. Noul smartphone este deja listat pentru precomandă la Vmall, magazinul online al companiei din China, astfel încât clienții locali își pot rezerva telefoanele.

Cea mai interesantă caracteristică este, însă, trio-ul de găuri din display, unde Huawei a situat camera selfie și senzorul 3D ToF. În afară de asta, telefonul este o actualizare evolutivă față de predecesorul său.

Huawei Mate 60 Pro – ce are special

Huawei a adus un ecran mare OLED LTPO de 6,82” pe 10 biți, cu o rezoluție de 2720 x 1260 pixeli și o rată de reîmprospătare adaptivă de 120 Hz. Mate 60 Pro are și o sticlă Kunlun de a doua generație.

Trioul de găuri din partea de sus deține aceeași configurație pe care am văzut-o pe Mate 40 Pro și Mate 50 Pro – o cameră selfie ultrawide de 13 MP alături de senzori pentru maparea feței 3D, pentru caracteristica Face ID.

Cercul din spate are încă trei camere. O unitate principală binecunoscută de 50 MP cu OIS și PDAF pe care am văzut-o la Mate 50 Pro și P60 Pro cu deschiderea sa variabilă f/1.4-f/4.0. Camera cu unghi ultralarg are un senzor de 12 MP și un obiectiv f/2.2, în timp ce a treia cameră are un senzor de 48 MP și un teleobiectiv f/3.0 cu OIS și AF.

Huawei Mate 60 Pro acceptă mesageria prin satelit în China. Bateria de 5.000 mAh acceptă încărcare cu fir de 88 W și fără fir de 50 W și chiar face încărcare wireless inversă de 20 W.

Sistemul de operare este HarmonyOS 4.0, ceea ce face din Mate 60 Pro primul telefon cu această interfață de utilizare. Din păcate, Huawei nu a confirmat chipsetul pe care îl folosește Mate 60 Pro.

Telefonul are un spate dual-ton și patru opțiuni de culoare. Partea superioară este realizată din sticlă pentru opțiunile Alb și Verde, în timp ce Mov și Negru folosesc piele artificială. Toate sunt denumite după o locație din China, deoarece Huawei a fost aparent inspirat de natura țării atunci când a dezvoltat aceste culori.

Huawei Mate 60 Pro vine cu 12 GB RAM și trei opțiuni de stocare – 256 GB, 512 GB și 1 TB. În prezent, doar cea din mijloc este listată pe site-ul companiei pentru 6.999 CNY (aproximativ 960 USD/900 EUR).