REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 SE – probabil cel mai accesibil ceas care nu face rabat la nimic

Când vine vorba de ceasuri inteligente a căror contravaloare gravitează în jurul valorii de 1000 de lei, ai fi surprins de numărul de compromisuri cu care acestea vin la pachet. Din fericire, HUAWEI WATCH GT 3 SE este o excepție de la regulă și, mai ales, merge de minune atât cu iPhone, cât și cu Android.

Cu cea mai recentă familie de ceasuri inteligente, HUAWEI încearcă să adreseze o serie stufoasă de scenarii de utilizare și bugete mai mult sau mai puțin generoase. Asta înseamnă că, dacă te uiți la HUAWEI WATCH GT 3, vezi modele mai feminine (GT 3 Elegant Edition), modele mai sport – WATCH GT 3, vârful de gamă WATCH GT 3 Pro și, nu în ultimul rând, WATCH GT 3 SE. Cel mai nou dintre toate este semnificativ mai accesibil decât ai crede și pare să fie o medie calculată foarte bine între designul andurant pe care îl doresc aventurierii și pachetul complet de funcții care contează pentru cei mai pretențioși utilizatori de smartwatch. La aproximativ 1000 de lei, pare să fie partenerul perfect pentru smartphone-ul tău, indiferent dacă ești fain iOS sau Android.

Dacă nu ai mai interacționat de mult timp cu un ceas inteligent sau vreodată, merită să ai în vedere că această categorie de accesorii a progresat semnificativ în ultimii ani, iar funcții incredibil de utile precum monitorizarea nivelului de oxigen în sânge sau o autonomie de generoasă sunt departe de a fi absurde sau scumpe pe final de 2022. Chiar și așa, când vezi o autonomie de două săptămâni la noul WATCH GT 3 SE, combinată cu funcționalitatea de monitorizare a performanței somnului, îți dai seama că merită toată atenția. Nici măcar nu trebuie să fi un mare sportiv ca să conștientizezi beneficiile unui astfel de gadget. Indiferent dacă îl iei pentru tine sau pentru cineva, sunt destul de sigur că are abilitatea să-ți îmbunătățească viața și, dintr-un punct de vedere, să te ajute să stai mai puțin cu ochii în telefon, iar asta e mare lucru.

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 SE – specificații și detaliile care fac diferența

Cel mai nou ceas inteligent de la HUAWEI se ascunde în spatele unei carcase cu diametrul de 46 milimetri și o grosime de 11 milimetri. În funcție de preferință, îl poți achiziționa în două variante de finisaj, Graphite Black și Wilderness Green. Brățara se strânge fără probleme în jurul unei încheieturi cu lungimea de la 140 la 210 milimetri. Fără brățară, are o greutate totală de 35,6 grame.

Este important de reținut că ecranul este un AMOLED sensibil la atingere cu diagonala de 1,43 inci. Întreaga construcție este descrisă ca fiind o fibră durabilă de polimer, dar o poți clasifica undeva între plastic și cauciuc. În orice caz, sentimentul general este că nu vorbim de un gadget care se strică ușor, particularitate confirmată și de rezistența la apă de până la 5 atmosfere sau 50 de metri adâncime.

La capitolul senzori, include un accelerometru, un giroscop, magnetometru, senzor cardiac optic și barometru. Nu lipsește modulul GPS și conectivitatea Bluetooth. Pentru interacțiunea cu HUAWEI GT 3 SE, pe lângă atingerile pe ecran, poți folosi cele două butoane, Power și Function. Rotița de sus funcționează și pentru închiderea completă sau pornirea ceasului, în timp ce butonul de jos te ajută să sari rapid și activarea unui program sportiv.

Se încarcă wireless cu un dock rotund magnetic. Sistemul de operare cu care l-am testat eu a fost HarmonyOS 3.0.0.52, după vreo trei sau patru actualizări. Pe partea de compatibilitate, ai nevoie de un telefon cu Android 6.0 sau mai nou și iOS 9.0 sau mai nou. În privința mediului ambiant, ar trebui să nu-ți facă probleme între -20 și +45 de grade Celsius. Umiditatea maximă suportată este 95%, cu condiția să nu vorbim de condens.

Tot la specificații intră și autonomia promisă de Huawei, undeva între 7 și 14 zile, în funcție de stilul de utilizare. Aș vrea să insist asupra faptului că, pentru a obține valoarea maximă departe de priză, ar trebui să te rezumi la 30 de minute de apeluri audio prin intermediul ceasului pe săptămână, 30 de minute de muzică în aceeași perioadă de timp, TruSleep activat pentru monitorizarea somnului, 90 de minute de exerciții fizice monitorizate pe săptămână, inclusiv cu GPS și notificări afișate pe ecran pentru 50 de SMS-uri, 6 apeluri și 3 alarme pe zi. În contextul în care ecranul ceasului nu este activ în permanență, ci doar atunci când ridici mâna pentru a te uita la el, aproximativ 200 de activări pe zi ar trebui să nu-ți scadă din cele două săptămâni la care s-a aruncat HUAWEI în descrierea oficială.

Apropo, se descurcă în a monitoriza până la 100 de tipuri de exerciții, iar prin intermediul tehnologiei HUAWEI TruSport îți facilitează accesul la o serie stufoasă de informații care te ajută să performezi. HUAWEI TruSleep 3.0 indentifică toate tipurile de somn, inclusiv dacă sforăi sau vorbești în somn și îți oferă sfaturi practice vizavi de cum să-ți îmbunătățești sănătatea și calitatea somnului. Dacă ai nevoie de monitorizarea particularităților inimii, TruSeen 6.06 este surprinzător de precis și face o treabă grozavă în a fi imun la interferențe.

REVIEW HUAWEI WATCH GT 3 SE – experiență și concluzie

După câteva zile petrecute cu HUAWEI Watch GT 3 SE, concluziile sunt clare. În contextul în care sunt utilizator vechi de Apple Watch, sentimentul meu este că Watch GT 3 SE este semnificativ mai ușor într-un mod plăcut. Nu pare ieftin. În schimb, pare confortabil, se așază frumos pe încheietură, iar brățara este plăcută la atingere. Ecranul este suficient de luminos încânt să-ți vezi fără probleme informațiile dorite în lumină naturală, dar suficient de deștept încât să nu-ți strice ochii pe timp de noapte, mai ales dacă optezi să dormi cu el la mână.

Răspunde foarte rapid la comenzi, iar interacțiunea cu el este cât se poate de intuitivă. În niciun moment nu mi s-a părut că trebuie să citesc manualul. Faci un swipe în jos din ecranul principal, și-ți poți defini rapid alarme, îl poți folos ca lanternă, poți activa modul nu deranjați sau îți poți face telefonul să sune, dacă l-ai pierdut prin casă. După ce intri cu el în apă, tot de acolo, poți activa modul Scurgeți. Cu un swipe de jos în sus îți vezi notificările recente, indiferent de aplicația care le-a expediat, iar cu un swipe în stânga sau în dreapta poți vedea rapid datele de oxigen în sânge, puls, stres, calitatea somnului și nu numai. Tot din cadranele alternative, îți poți controla aspectele redării de conținut pe telefon, indiferent dacă vorbim de iPhone sau Android. De exemplu, poți pune rapid pe pauză un clip ce rulează pe YouTube sau poți alege să continu redarea. Ca o notă importantă de subsol, deși poate funcționa ca un player audio la care să conectezi căști Bluetooth, importul de conținut audio nu se realizează de pe dispozitivele cu iOS.

În condiții normale de utilizare, m-a încântat intensitate vibrațiilor de la ceas pentru alarme și notificări. Nu sunt agresive, dar reușesc să te trezească dimineața, de exemplu. Ca un detaliu drăguț, poți să-ți folosești ceasul pentru a declanșa captura de pe telefon, din nou, indiferent de sistemul de operare al smartphone-ului din dotare. În mod aproape previzibil, te notifică când ești prea sedentar, dar te și felicită când ți-ai atins diverse ținte de efort fizic.

Una peste alta, HUAWEI WATCH GT 3 SE este un ceas de ultimă generație la preț de generația trecută, în sensul că ar fi putut fi semnificativ mai scump. Se comportă impecabil pe partea de interacțiune, se simte plăcut la mână și, deși pare un gadget sport, nu are un design ostentativ, ca să arate ciudat în tandem cu o ținută casual sau business casual. Autonomia este o surpriză foarte plăcută și un upgrade important față de orice am experimentat în trecut. După două zile de utilizare intensă, am rămas cu 82% la baterie, o valoare impresionantă. La aproximativ 1000 de lei, îl recomand cu brațele deschise, mai ales că poate fi utilizat în egală măsură de către un utilizator de iPhone sau o persoană amatoare de Android.