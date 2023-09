EXCLUSIV Haos în instanțe. Avocații au fost puși pe drumuri degeaba. Au aflat în sala de judecată că dosarul se amână. Efectele protestelor magistraților

Protestele magistraților au dat peste cap procesele, fiind judecate doar cazurile urgente. Unii avocați din țară s-au trezit că procesele s-au ținut, asta deși inițial au fost anunțați că acestea nu au loc. Au fost situații în care avocații au aflat în sala de judecată că termenul se amână. Deja Baroul Vaslui a cerut afișarea publică pe portalul instanțelor a situației dosarelor din ședințele afectate de măsurile de protest. Celebrul avocat Cristian Ene a explicat pentru Playtech.ro care sunt efectele protestelor din justiție asupra dosarelor care trebuiau să fie judecate

Judecătorii și procurorii au amânat miercuri, rând pe rând, procesele aflate pe rol, penale, civile sau comerciale.

Doar cazurile urgente se judecă în continuare. Magistrații sunt nemulțumiți de reforma pensiilor speciale propusă de Guvern și reclamă inclusiv criza de personal din domeniu. Pe 20 iunie judecătorii de la mai multe instanţe, inclusiv Curtea de Apel Bucureşti şi Curtea de Apel Alba Iulia au anunțat că suspendă activitatea pe termen nelimitat.

Cei peste 200 de judecători ai Curţii de Apel Bucureşti, cea mai mare din ţară, au decis în Adunarea Generală de marţi, cu majoritate de voturi, încetarea activităţii tuturor secţiilor, începând de miercuri, cu excepţia câtorva tipuri de cazuri urgente, printre care amintim: Cazurile penale cu arestați, câteva dintre cele cu minori (ex. plasament și alte măsuri de protecție) sau măsurile asigurătorii.

Magistrații au amânat fără discuție judecata proceselor care nu intrau în categoria celor urgente, iar următoarele termene de judecată au fost fixate în toamnă, după terminarea vacanței judecătorești.

În unele instanțe au fost afișate liste cu procesele amânate, în altele avocații au aflat la fața locului dacă se țin sau nu.

„S-au ținut dosarele care au avut urgențe, măsuri preventive, măsuri de autorizare, măsuri de prelungire a controlului judiciar sau a dreptului de circulație. Unii avocați s-au prezentat în sală și judecătorii au amânat, aducându-le la cunoștință în sală avocaților noul termen, iar cei care nu au fost prezenți judecătorii le-au amânat dosarele în lipsă.

În unele situații am fost sunați de către grefieri să nu ne prezentăm sau anunțați în sistem electronic, în alte situații am mers la instanță, unde am constatat că nu se desfășoară, cu excepția cazurilor cu prioritate, unde am fost prezenți”, a explicat avocatul Cristian Ene pentru Playtech.ro