Greva de la Hollywood pune ”bețe în roate” lansărilor de filme. Când vezi Dune 2, de fapt

Lansarea mult așteptatului Dune: Partea a doua a fost amânată până pe 15 martie, pe fondul grevelor scenariștilor și actorilor de la Hollywood .

Filmul fusese programat inițial pentru 3 noiembrie, dar Warner Bros. și producătorul Legendary Entertainment au convenit să-l amâne cu patru luni, probabil pentru că nu și-ar atinge întregul potențial de box office, pe fondul grevelor.

Studioul și compania de producție au reușit să amâne filmul cât mai mult posibil, potrivit The Hollywood Reporter, dar ar fi trebuit să înceapă să facă publicitate peliculei până la începutul lunii septembrie.

Se pare că se spera că timpul suplimentar va permite distribuției, care îi include Timothée pe Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh și Christopher Walken, să contribuie cu un impuls de marketing.

Dune: Partea a Doua nu este sigurul film care fi amânat

Împreună cu Dune: Part Two, Godzilla x Kong: The New Empire și Lord of the Rings: The War of the Rohirrim au fost amânate, la rândul lor, pentru 12 aprilie 2024 și, respectiv, 13 decembrie 2024.

Grevele în desfășurare ale scriitorilor și actorilor de la Hollywood sunt rezultatul tensiunilor cu privire la o serie de probleme care tot persistă de multă vreme.

Warner Bros. Discovery a fost în centrul acestora în trecutul recent, deoarece a ales să lanseze unele filme fie direct pe platforma sa de streaming HBO Max (acum MAX), cu lansări zero sau limitate în cinematografe. Cu toate acestea, CEO-ul David Zaslav a declarat anul trecut că gigantul „va apela pe deplin teatrul” în viitor.

Dune: Part One a avut rezultate destul de bune la box office, cu o încasări de 402 milioane de dolari, dar hype-ul pentru continuare este mult mai mare.

„Prima parte este mai mult un film contemplativ. Partea a doua este un film de război epic, plin de acțiune. Este mult mai dens. Am mers în locații noi”, a spus regizorul Denis Villeneuve, despre filmul său.