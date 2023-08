Lansarea Dune 2, de anul acesta, a fost amânată. Care este motivul

Studioul de film Warner Bros va amâna lansarea părții a doua a megaproducției Dune până în martie 2024, conform declarațiilor unui purtător de cuvânt al studioului, dată fiind incapacitatea vedetelor sale de a promova filmul în timpul grevei actorilor de la Hollywood.

Această decizie lovește dur lanțurile de cinematografe precum AMC Entertainment, Cineplex și Cinemark, care încă se confruntă cu probleme, în urma pandemiei COVID-19.

Dune 2, printre cele mai așteptate filme ale lui 2023

Dune era printre cele mai așteptate filme ale sfârșitului acestui an. Lansarea celei de-a doua părți, intitulată Dune: Partea a doua, a fost programată pentru 15 martie, înlocuind astfel data rezervată pentru filmul Warner Bros Godzilla x Kong: The New Empire, care a fost amânat pentru 12 aprilie. Această modificare a generat un lanț de schimbări în programul de lansări al altor filme.

Dune: Partea a doua continuă povestea SF-ului bazat pe romanul lui Frank Herbert din 1965 și îi are în rolurile principale pe Zendaya și Timothée Chalamet. Prima parte, lansată în 2021 în plină pandemie, a adunat 402 milioane de dolari în box office-ul mondial.

Celebritățile de top au refuzat să promoveze proiecte viitoare de când sindicatul actorilor SAG-AFTRA s-a alăturat scriitorilor de la Hollywood în grevă, încetând activitatea pe 14 iulie.

Această acțiune a determinat studiourile de film să ajusteze programele de producție, în lipsa prezenței celebrităților pe covorul roșu sau la talk-show-uri pentru promovarea filmelor.

Un alt exemplu este studioul Sony Pictures, care și-a adaptat strategia pentru filmul Dumb Money, inspirat de povestea investitorilor care au înșelat Wall Street și au profitat de acțiunile retailerului de jocuri video și electronice GameStop.

Inițial, lansarea națională a fost programată pentru 22 septembrie, dar a fost ajustată spre o lansare treptată pentru a genera interes în rândul publicului.

Astfel, filmul va fi lansat pe un număr limitat de ecrane în New York și Los Angeles pe 15 septembrie, urmând să se extindă în toată țara pe 6 octombrie.