Google, la 25 de ani: Produsele “revoluționare” cu care a eșuat de-a lungul timpului

Google a împlinit 25 de ani. În cei 25 de ani în care există Google, compania a revoluționat acțiunea de a căuta informații online.

Google este principalul motor de căutare

Desigur, există ofertele mai evidente și de succes pe care le are Google, cum ar fi Google Drive și suita de instrumente care vin cu el, YouTube, Blogger și multe altele. În lumea smartphone-urilor, Google produce Android din partea software-ului și telefoane Google Pixel din partea hardware.

Există și difuzoare inteligente Nest de la Google pentru configurarea unei case inteligente prin utilizarea Asistentului Google. Ideea este că Google este o companie de mare succes, cu multe realizări. Dar asta nu înseamnă că tot ceea ce fac ei este aur.

Citește și Google rezolvă cea mai mare problemă a operelor realizate de inteligența artificială. Cum le identifici

Fiecare companie de succes are o parte echitabilă de rateuri și gafe, iar Google nu este diferit. Există o mulțime de produse Google uitate care au apărut în cei 25 de ani ai companiei.

Pentru cel de-al 25-lea an al companiei Google, merită să privim înapoi la produsele sale din trecut, care au dispărut în obscuritate.

Google+

În 2011, cu Facebook în mijlocul unei creșteri explozive, Google și-a aruncat pălăria în ringul rețelelor sociale. Din păcate pentru Google, Google+ a fost un eșec complet. Există o serie de factori care explică de ce ucigașul Facebook de la Google a eșuat la fel de spectaculos, dar cel mai mare factor a fost că este plictisitor. La lansare, Google+ nu avea nimic pe care Facebook să nu ofere deja.

Atunci când combini o platformă destul de plictisitoare cu branding inconsecvent, feedback neimplementat, securitate slabă și recrutare insistantă, platforma părea aproape destinată eșecului. Recrutarea insistentă pare deosebit de bizară în retrospectivă.

Citește și Alternativa la Google care îți respectă intimitatea, semnificativ mai deșteaptă. Ce poți face cu motorul de căutare Brave

Multă vreme, noile conturi Gmail au fost forțate grupate cu un cont Google+. Poate mai rău decât așa a fost modul în care Google a încercat să împingă Google+ prin YouTube, care a inclus integrarea forțată a Google+ cu secțiunea de comentarii a YouTube. Această schimbare specială a provocat o durere de cap masivă creatorilor de pe platformă, ceea ce a dus la adăugarea de către YouTube a unei pagini de comentarii pentru a face ca analizarea comentariilor activate de Google+ să fie mai puțin o durere de cap.

În ciuda faptului că am încercat din nou cu actualizări Google+ reînnoite, pur și simplu nu a funcționat niciodată. Până în 2015, la doar patru ani de la lansare, mai puțin de 10% din conturile Google+ erau active. În cele din urmă, în 2019, Google a făcut anunțul mult așteptat că Google+ a murit. Nici măcar închiderea Google+ nu a mers așa cum era planificat, deoarece o eroare a împins închiderea platformei cu patru luni. Deși nu este cel mai ciudat lucru pe care Google l-a încercat vreodată, Google+ este cu siguranță unul dintre cele mai lungi eșecuri pe care compania le-a produs vreodată.

Google Nexus Q

Google Nexus Q este poate cel mai colosal flop pe care Google l-a produs vreodată, deși este ușor de văzut la ce urmărea Google. Dispozitivul a fost dezvăluit la Conferința dezvoltatorilor Google I/O din 2012 și a fost oferit gratuit tuturor participanților. Cel mai simplu spus, Nexus Q a fost răspunsul Google (la acea vreme) la Roku și Apple TV. Din păcate, acolo unde acele dispozitive funcționau printr-o gamă largă de servicii pe care un consumator le putea folosi, Nexus Q a funcționat doar cu serviciile Google și trebuia controlat prin aplicația Nexus Q pe un telefon Google Nexus. Deloc surprinzător, Google Nexus Q a fost un eșec imens.

Citește și Apare un nou rival pentru Google Maps: când va fi lansată aplicația celor de la Amazon, Meta și Microsoft

Există câteva aspecte pozitive la Nexus Q, în principal aspectul. Dispozitivul sferic arată elegant, amintește de Amazon Echo Dot de astăzi, în timp ce îl precede cu un număr de ani. Nici hardware-ul din interior nu era rău și era capabil de o ieșire grozavă. Din păcate, anularea dispozitivului se întoarce la lipsa software-ului.

A existat, de asemenea, confuzie cu privire la ceea ce a fost și a făcut de fapt Nexus Q. Videoclipul bizar de dezvăluire pentru Nexus Q nu pierde timp subliniind că majoritatea oamenilor nu știu ce este atunci când îl privesc, înainte de a-l numi imediat „obiect extraterestru viu”. La mai puțin de o lună de la anunțul Nexus Q, Google a amânat pe termen nelimitat lansarea dispozitivului pentru consumatori. Acea lansare pe termen nedeterminat nu a venit niciodată, iar Nexus Q de la Google a murit la fel de repede cum s-a născut.

Google Daydream

Pentru o perioadă de la mijlocul până la sfârșitul anilor 2010, căștile de realitate virtuală care se centrau în jurul telefonului tău au fost la furie. Au existat dispozitive precum Gear VR de la Samsung, dar Google, desigur, a avut și un concurent. Cele mai premium dintre căștile VR bazate pe telefon de la Google a fost Google Daydream View. Ca și celelalte produse din această listă, Google Daydream a fost un eșec.

Dispozitivul a fost destul de simplu de utilizat – trebuie doar să vă puneți dispozitivul în setul cu cască pentru a vedea experiența VR organizată de Google crease. Din păcate, nu a câștigat niciodată tipul de tracțiune necesar pentru a avansa ca dispozitiv de prim rang. Lansat în 2016, Google Daydream View s-a aflat într-o poziție nefericită de a fi chiar în pragul căștilor VR mai îmbunătățite, cum ar fi HTC Vive și Oculus Go. O altă problemă cu setul cu cască a fost că vă cerea să renunțați mai mult sau mai puțin la telefon pentru a utiliza setul cu cască pentru foarte mult timp.

Citește și Google continuă să evite Europa: ce se întâmplă cu Bard AI

Dispozitivul a avut un avantaj. Avea un aspect premium, iar comenzile erau destul de naturale în comparație cu alte oferte. La un pas de marea greșeală a lui Nexus Q, Daydream s-a lansat și cu un suport software excelent și a promis și viitorul software. Cu toate acestea, acele aspecte pozitive nu au fost suficiente pentru a face față curentelor schimbătoare ale viitorului VR și, în cele din urmă, Daydream View a fost întreruptă oficial în 2019. Moartea Daydream a fost oficializată odată cu închiderea Magazinului VR Play în 2021. .

Google Cardboard

Dacă Google Daydream a fost incursiunea premium a Google în lumea căștilor VR bazate pe smartphone-uri, atunci Google Cardboard a reprezentat abordarea mai democratizată a Google. Google Cardboard este fratele mai ieftin și mai mare al Google Daydream, care a fost lansat în 2014. Google Cardboard nu a fost niciodată menit să fie la egalitate cu alte căști, ci mai degrabă, a fost menit să fie o modalitate alternativă mult mai ieftină de a simți lumea VR.

Deși Google Cardboard nu a fost o experiență VR premium, a existat o gamă largă de aplicații disponibile pe Magazinul Google Play care acceptau utilizarea Google Cardboard. Spre deosebire de alte produse din această listă, Google Cardboard nu este chiar mort. Puteți încă pune mâna pe un vizualizator de carton terță parte și puteți încă descărca aplicații care vor funcționa cu acesta. Pur și simplu nu puteți cumpăra unul de la Google, deoarece au încetat vânzările Google Cardboard în 2021. Cu puțin timp înainte de această schimbare, Google a făcut din Google Cardboard un proiect open-source. Dezvoltarea continuă pentru aplicațiile care sunt compatibile cu diverse vizualizatoare de carton.

Citește și Google a reușit o descoperire de senzație: cum schimbă modul în care folosim calculatoarele

Este logic ca Google să înceteze să-și facă oferta Cardboard VR după ce și-a închis Daydream VR mai premium. În plus, în momentul în care Google Cardboard a fost transferat de către Google, cardul democratizat VR a primit o nouă adăugare interesantă sub forma Kit-ului Labo VR de la Nintendo. Deși cu siguranță nu este un concurent pentru Google Cardboard, kit-ul Labo VR este o vedere interesantă asupra cât de mult mai poate merge VR din carton.

Google Lively

Google Lively a fost o lume virtuală și o platformă de rețea socială lansată de Google în iulie 2008. Scopul a fost să ofere utilizatorilor un mediu online în care să poată crea avatare, să interacționeze cu ceilalți, să personalizeze spațiile virtuale și să se angajeze în activități precum chat, jocuri, și explorarea lumi virtuale. Lively ar putea fi încorporat în pagini HTML, permițându-i să acționeze ca o lentilă alternativă pentru vizualizarea forumurilor de pe internet. Deși a generat entuziasm și curiozitate la lansare, Google Lively nu a reușit în cele din urmă să câștige tracțiune și a fost închis la câteva luni după lansare.

Citește și Google pregătește o schimbare uriașă: ce se întâmplă cu Waze și Google Maps

Motivele din spatele eșecului Google Lively se rezumă la câteva probleme cheie. Una dintre cele mai mari a fost statutul său perceput ca o clonă Second Life. Second Life este un joc din lumea virtuală foarte asemănător, iar prezența sa mare pe piață a îngreunat intrarea concurentului Google. Desigur, pentru a pătrunde pe piața respectivă, ar trebui să existe ceva interesant care să atragă utilizatorii în Lively. Second Life și acel cârlig pur și simplu nu a existat. Nu părea să aibă niciun obiectiv în minte pentru Lively și nici măcar nu a fost acceptat de propriul browser Chrome al Google.

Jocul a fost, de asemenea, o mizerie din punct de vedere tehnic, cu o interfață de utilizator neplăcută. După lansarea Google Lively în vara 2008, numărul utilizatorilor a înregistrat o creștere care a scăzut rapid și a rămas stagnant. La mai puțin de un an de la lansare, la sfârșitul anului 2008, Google Lively a fost întrerupt și definitiv închis.

Google Glass

Tehnologia wearable a devenit populară de la boom-ul smartwatch-urilor care a coincis cu lansarea Apple Watch în 2015. Cu toate acestea, aceasta nu a fost prima încercare de a face tehnologie purtabilă. În 2012, Google a lansat Google Glass. Acesta a promis că va revoluționa computerul personal, oferind utilizatorilor o experiență de realitate augmentată, fără mâini, printr-o pereche de ochelari inteligenți care au fost echipați cu difuzoare, conectivitate Wi-Fi, o cameră și multe altele. Revoluția purtabile a fost aici, iar Google o conducea. Evident, asta nu s-a întâmplat.

Povestea eșecului Google Glass este o poveste clasică despre săritul arma. Inginerii care lucrează la Google Glass erau de părere că era mult de lucru pentru ca modelul să fie pregătit pentru lansare, dar existau alte planuri mai sus în companie. În ciuda precauției echipei de ingineri, Google a continuat cu o lansare de 1.500 USD care s-a încheiat în mare parte negative recenzii.

Citește și Google Maps primește o funcție nouă pentru mașinile electrice: cum îți face viața mai ușoară

Unul dintre cele mai mari obstacole pe care le-a întâlnit Google Glass a fost preocupările privind confidențialitatea și eticheta dispozitivului. Capacitatea dispozitivului de a înregistra videoclipuri și imagini în mod discret a stârnit îngrijorări cu privire la potențialele invazii ale vieții private, ceea ce a dus la interdicții în diferite unități. Google Glass s-a străduit, de asemenea, să stabilească cazuri de utilizare clare și convingătoare, dincolo de fotografierea și înregistrarea videoclipurilor. Poate cea mai acută problemă cu care se confruntă dispozitivul a fost doar să arate prost. Atunci când sunt combinate cu stigmatizarea care a venit cu dispozitivul și riscul de a fi etichetat ca „găuri de sticlă”, a existat o mulțime de stimulente pentru a nu le deține sau le purta.