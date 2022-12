Google pregătește o schimbare uriașă: ce se întâmplă cu Waze și Google Maps

Este o altă măsură de reducere a costurilor de către Google, dar nu sunt planificate concedieri.

Ca parte a măsurilor recente de reducere a costurilor, Google intenționează să fuzioneze diviziile Waze și Maps, a raportat The Wall Street Journal. Mișcarea are ca scop reducerea lucrărilor duplicate între produse, dar Google a spus că va păstra în continuare aplicațiile Waze și Maps separate.

„Google rămâne profund dedicat mărcii unice Waze, aplicației sale iubite și comunității sale înfloritoare de voluntari și utilizatori”, a declarat un purtător de cuvânt pentru sursa menționată aneterior. CEO-ul Waze, Neha Parikh, își va părăsi rolul după o perioadă de tranziție, dar se pare că nu vor exista concedieri. Cu alte cuvinte, echipa Waze, formată din 500 de oameni, se va alătura organizației Google Geo care se ocupă de Maps, Earth și Street View.

Waze și Maps au partajat funcții încă de când Google a achiziționat Waze pentru 1,1 miliarde de dolari, în 2013. Datele de trafic Waze au început să apară în Maps la scurt timp după achiziție. În schimb, Waze a beneficiat de know-how-ul Google în căutare. FTC a lansat o investigație antitrust la scurt timp după achiziție, iar la momentul respectiv, Google a spus că păstrează Waze ca unitate separată „deocamdată”.

Waze putea să fie mai eficientă

Au trecut nouă ani de atunci, dar conform fostului CEO Noam Bardin, Waze nu s-a bucurat de independență completă. „Toată creșterea noastră la Waze după achiziția a fost din munca pe care am făcut-o, nu din sprijinul navei-mamă. Privind în urmă, probabil că am fi putut crește mai rapid și mult mai eficient dacă am rămâne independenți”, a spus el într-o postare pe LinkedIn de anul trecut.

Waze are 151 de milioane de utilizatori activi lunar, comparativ cu un miliard pentru serviciile Google Maps. Totuși, Waze este o aplicație de navigare foarte populară (în special în Europa), datorită naturii sale aglomerate. Utilizatorii individuali pot raporta cu ușurință traficul, poliția, accidentele, problemele cu hărți, camerele radar și multe altele, prin atingerea unui buton. Google Maps a adăugat capacitatea de a raporta incidentele de conducere încă din 2019, dar este mai puțin orientat spre crowdsourcing.

Odată cu încetinirea veniturilor din reclame la Google, CEO-ul Sundar Pichai a declarat în septembrie că speră să facă compania cu 20% mai eficientă. O parte din aceasta, a spus el, ar putea fi realizată prin concedieri și fuzionarea mai multor produse.