Google celebrează The Last of Us cu un truc memorabil: cum găsești secretul din serialul HBO

Surpriză interesantă și mult așteptată de către fanii serialelor și jocurilor The Last of Us.

După ce a debutat pe serviciul de streaming HBO Max pe 15 ianuarie 2023, The Last of Us a primit deja recenzii elogioase și o audiență nebună.

Primele episoade ale serialului au 97% pe Rotten Tomatoes, 9,4/10 pe IMDb și 84/100 pe Metacritic. Adică ceva rar întâlnit în adaptările de jocuri pentru TV sau cinema. Este, deci, vorba despre un real succes pe care Google chiar îl face memorabil.

Este vorba despre faptul că gigantul tech Google tocmai a introdus o nouă funcție care oferă fanilor un ou de Paște atunci când caută The Last of Us.

Google adaugă ouă de Paște la multe dintre produsele și serviciile sale, inclusiv Android și Search. Cele mai multe dintre ele se referă la filme și jocuri video populare, dar unele dintre ele sunt, de asemenea, închinate unor mari personalități.

Iată ce ai de făcut, dacă ești unul dintre fani

Ce trebuie să faci? Pur și simplu aștepți ca o pictogramă cu ciupercă roșie să apară în partea de jos a ecranului, apoi trebuie să faci clic pe ea pentru a vedea magia. Atât, niciun detaliu în plus care poate să spulbere senzația utilizatorului!

Conform criticilor, The Last of Us este una dintre cele mai bune seriale first party de la PlayStation, atât în ​​ceea ce privește vânzările, cât și aprecierea criticilor. Seria oferă o abordare unică a genului apocalipsei zombie și își folosește lumea brutală pentru a evidenția măsura în care oamenii vor evolua pentru a supraviețui în ciuda oricăror circumstanțe grele pe care trebuie să le îndure.

The Last of Us se apropie de aniversarea a 10 ani și se pare că 2023 va fi un an mare pentru franciza Last of Us . Pe lângă seria TV, fanii vor afla în sfârșit mai multe despre mult așteptatul joc independent Factions , mai târziu în acest an.