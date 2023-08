Gaming Video Awards – competiția care premiază românii pasionați de gaming: cum participi

Au început înscrierile la Gaming Video Awards – competiția care premiază românii pasionați de jocurile video. Cea de-a patra ediție a concursului vine cu o nouă categorie, ce este dedicată brandurilor și se numește ”Cea mai bună campanie in-game advertising”.

Înscrierile la cea de-a patra ediție a Gaming Video Awards, eveniment organizat de Dăescu Borțun Olteanu, se fac accesând site-ul gamingvideoawards.ro, până la data de 22 septembrie. Gamerii pot înscrie videourile creatorilor de conținut preferați la următoarele categorii:

Categoriile la care agențiile sau brandurile își pot înscrie proiectele derulate în ultimul an sunt: cea mai bună campanie cu conținut de gaming; cea mai bună campanie de comunicare a unui brand prin evenimente speciale de gaming; cea mai bună campanie cu creatori de conținut; respectiv cea mai bună campanie in-game advertising.

Președintele juriului în acest an este streamer-ul Bogdan “Bobospider” Timuș, căruia i se alătură Ovidiu “Ovvy” Pătrașcu, streamer de FIFA și fost campion mondial și european la FIFA.

Lista juraților va fi completată de nume importante ce activează în gaming, media, comunicare și marketing. Aceștia vor nota propunerile publicului. Juriul va analiza categoriile de concurs și nominalizații în luna octombrie.

Gala de anunțare a câștigătorilor va avea loc în luna noiembrie, în cadrul unui eveniment offline care va fi anunțat pe canalele sociale și va putea fi urmărit și live pe site-ul competiției.

La fel ca la edițiile anterioare, trofeele Gaming Video Awards sunt create din plastic reciclat, creatorii de conținut promovând beneficiile reciclării.

Noua categorie a competiției dedicată brandurilor și agențiilor de comunicare, ”Cea mai bună campanie in-game advertising”, premiază campaniile desfășurate în timpul jocurilor video, fie ele statice sau dinamice, iar acestea vor fi analizate de către juriu în funcție de modul de execuție, felul în care campania a fost integrată în joc, targetarea relevantă, și, nu în ultimul rând, creativitatea.

“Gaming-ul nu mai reprezintă de mult o activitate de nișă, ci îl experimentăm aproape peste tot în viața de zi cu zi. Și campaniile de comunicare care au o componentă de gaming s-au înmulțit în ultimii ani, arătând interesul crescut al brandurilor de a se conecta cu o audiență mai tânără, dar și de a reflecta un mod de a petrece timpul liber pentru adulți.

Această creștere am văzut-o la Gaming Video Awards, nu doar al numărului mai mare de campanii înscrise anul trecut față de anul precedent, dar și nivelul creativ al acestora. Invităm toate agențiile și brandurile care au demarat campanii de advertising cu conținut de gaming să se înscrie în cadrul competiției, care devine de la an la an, o radiografie a impactului pe care gaming-ul îl are în viața noastră”, a spus președintele Gaming Video Awards, Tudor Dăescu.