Romanian Game Awards 2023 – cele mai bune jocuri românești, premiate la București: radiografia industriei de gaming de la noi

Industria dezvoltatoare de jocuri video din România este în continuă creștere.

De-a lungul anilor, jocuri dezvoltate 100% local precum Move or Die, Door Kickers sau Brawlout au înregistrat milioane de descărcări pe cele mai cunoscute platforme de gaming din întreaga lume. În plus, jocuri celebre precum FIFA, Assassin’s Creed sau Tom Clancy: The Division sunt co-dezvoltate de companiile multinaționale prezente în România încă din anii ‘90. Acest efort creativ va fi din acest an recunoscut și celebrat la Romanian Game Awards, un eveniment anual care va premia cele mai bune jocuri video dezvoltate pe plan local și nu numai.

Dezvoltatorii de jocuri video din România, universitățile sau academiile private care au demarat sau au avut în activitate un proiect educațional în zona dezvoltării de jocuri video și agențiile care au desfășurat campanii de marketing pentru jocuri video la nivel local în perioada 1 iulie 2022 – 30 august 2023 se pot înscrie în cadrul competiției, pe site-ul Romanian Game Awards.

Romanian Game Awards este organizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și va avea loc pe 10 octombrie, la Teatrul Odeon.

“RGDA s-a creat ca asociație pentru a coagula industria din România, care să ajute la dezvoltarea ei și pentru a celebra și promova succesele studiourilor de jocuri video de la noi din țară în fața autorităților, a publicului larg, dar și a investitorilor și partenerilor de peste tot din lume. Dev.Play, conferința anuală a industriei din Europa de Est pe care noi o organizăm deja de 7 ani a fost mereu momentul în care industria locală s-a întâlnit pentru a se bucura împreună de reușitele de peste an. Credem însă că realizările industriei locale dezvoltatoare de jocuri merită și trebuie recunoscute și aplaudate chiar mai mult ca până acum, și de aceea am ajuns la crearea galei Romanian Game Awards (RGA). Doar în 2022 estimările noastre spun că cele 200 de studiouri locale au generat peste 330 milioane de euro, o creștere record de la an la an, tot mai multe jocuri cu IP original se creează la noi în țară iar studiourile multinaționale prezente aici înregistrează noi și noi succese, iar noi ne dorim să premiem vârfurile creative și contribuțiile decisive care duc an de an la aceste rezultate formidabile”, a precizat Cătălin Butnariu, președinte al RGDA.

Două secțiuni

Gala Romanian Game Awards va avea două secțiuni principale de premiere. Prima este dedicată jocurilor prezentate la Indie Festival în cadrul Dev.Play, conferința anuală dedicată dezvoltatorilor de jocuri video care are loc pe 9 și 10 octombrie. Această secțiune este axată pe jocuri independente din Europa de Est.

Secțiunea Dev.Play va premia jocurile în cadrul a cinci categorii:

Cel mai popular joc

Cel mai bun game design

Cea mai bună grafică

Premiu pentru inovație

Cel mai bun joc al ediției

A doua parte a Galei RGA este axată pe industria românească de dezvoltare a jocurilor video și va premia companiile, agențiile, instituțiile și jocurile video cu cele mai notabile rezultate de-a lungul anului. Această secțiune va premia:

Studioul românesc independent al anului

Cea mai bună campanie de marketing pentru un joc lansat în România

Cel mai bun joc internațional dezvoltat în România

Cel mai bun program educațional

Premiul de susținere a industriei jocurilor video

Realizare remarcabilă pentru industria românească de dezvoltare a jocurilor

Jocul românesc al anului

Regulamentul competiției și criteriile pe care dezvoltatorii, agențiile sau inițiativele care își înscriu jocurile sau proiectele trebuie să le aibă în vedere pot fi accesate aici. Nu în ultimul rând, gala va cuprinde și momente de divertisment tematice și anunțuri în premieră pentru gaming-ul local.

Gala Romanian Game Awards are loc în cadrul conferinței Dev. Play.

Printre invitații care vor urca pe scena Dev.Play 2023 se numără Sir Ian Livingstone, legendă a gaming-ului mondial, ce a lansat celebrul joc Warhammer și a jucat un rol important în lansarea unor francize de succes precum Tomb Raider, Mihai Pohonțu, chairman în cadrul studioului românesc Amber, care a contribuit semnificativ la dezvoltarea industriei locale încă de la începuturile acesteia și Liliia Mandrino, Director Experience Design la Electronic Arts, SUA.