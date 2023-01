Galaxy S23 Ultra și Plus, înainte de lansarea oficială: cum arată telefoanele anului 2023, ce știm despre ele

Imaginile Galaxy S23 Ultra și Plus dezvăluie detalii de design. Samsung va oficializa telefoanele pe 1 februarie.

Publicația olandeză Nieuwe Mobile a postat recent imagini cu viitoarele Samsung Galaxy S23 Ultra și S23 Plus. Presupusele randări arată amplasarea camerei, culorile și designul noilor flagship-uri pe care Samsung urmează să le anunțe luna viitoare.

S23 Ultra și Plus par să împărtășească un cadru metalic și un design din sticlă. Ambele modele apar în patru culori: Phantom Black, Cotton Flower (crem), Botanic Green și Misty Lilac (roz sau lavandă). Acestea se aliniază cu culorile date recent de WinFuture, ceea ce ar trebui să însemne că toate modelele din seria S23 au aceleași opțiuni de culoare.

Galaxy S23 Ultra și Plus, lansate pe 1 februarie

În alte zone, spatele lui Ultra pare mai plat decât al predecesorului său și are cinci senzori de cameră. În plus, trei dintre lentilele lui S23 Ultra (probabil camerele primare, ultra-large și teleobiectiv 10x) sunt mai mari decât celelalte două. Butoanele laterale ale lui Ultra sunt, de asemenea, ușor mai jos decât cele de pe predecesorul său.

Potrivit zvonurilor, Ultra va avea o cameră principală de 200 de megapixeli, o premieră pentru gama Galaxy (modelele Standard și Plus ar trebui să aibă 50 de megapixeli). În plus, Ultra se zvonește și că are autofocus și stabilizare mai bune decât predecesorul său. Se așteaptă ca ambele telefoane să ruleze pe chipset-uri Snapdragon 8 Gen 2 la nivel global, o schimbare față de strategia familiară a Samsung de a folosi procesoare Snapdragon în SUA și cipuri Exynos în Asia și Europa.

Samsung va anunța toate detaliile în cadrul evenimentului său Galaxy Unpacked, pe 1 februarie. Cu toate acestea, compania a deschis deja rezervări pentru americani, oferind credit de 50 de dolari pentru a precomanda un smartphone Galaxy sau credit de 100 de dolari dacă pentru a-l rezerva împreună cu Galaxy Book.