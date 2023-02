Funcție nouă de la YouTube: ce vei putea face pe Android și iOS

Dispozitivele mobile sunt necesare pentru a utiliza funcția „Go Live Together” de la YouTube.

YouTube a lansat o nouă funcție, numită Go Live Together, care le permite creatorilor să găzduiască în comun fluxuri live. Oricine are peste 50 de abonați poate invita un oaspete să găzduiască un stream live cu el, de pe dispozitivele mobile iOS și Android. Este permis un singur invitat în orice moment, dar gazda poate schimba noi invitați în timpul aceluiași stream live.

Ce presupune Go Live Together, de la YouTube

Astfel, poți programa co-streamuri prin aplicația pentru desktop de pe YouTube, dar atât gazda, cât și oaspetele trebuie să folosească dispozitive mobile în timpul fluxului live. Pentru a face acest lucru, deschizi aplicația YouTube, atingi „Creați”, apoi „Intră în direct împreună”. După ce ai introdus detaliile fluxului, selecteză „Invitați un co-streamer” și trimite un link de invitație către co-streamer. Acestea vor fi apoi trimise în sala de așteptare până când dai click pe „Trimiteți live”.

Așadar, nu există un număr minim de urmăritori pentru oaspeți, dar gazda va fi responsabilă pentru oaspeții care încalcă regulamentele comunității. De asemenea, gazdele pot câștiga venituri din anunțuri, care pot apărea înainte, la mijloc și post-roll.

Mai mult, platforma YouTube a oferit o funcție similară care le permite creatorilor să găzduiască în comun fluxuri live de cumpărături, ceea ce permite atât găzduirea în comun, cât și redirecționarea către canalul unui brand.

De asemenea, platforma concurentă, Twitch a introdus recent o funcție în beta, numită Guest Star, care le permite creatorilor să aducă până la cinci invitați în stream. Acest sistem de la Twitch este puțin mai simplu, deoarece orice spectator poate ridica o mână virtuală, iar gazda îl poate invita, la fel ca Clubhouse sau Twitter Spaces. Spre deosebire de limitarea YouTube pentru dispozitive mobile, versiunea Twitch este disponibilă numai pe desktop.