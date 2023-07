Gigi Becali a vrut să preia CSA Steaua. La ce plan se gândise: ”Mă jucam cu ei”

Este război total între CSA Steaua și FCSB. Cel mai recent scandal a fost legat de închirierea stadionului Ghencea pentru derby-ul cu Dinamo. Gigi Becali a dezvăluit, însă, că se gândise la un plan diabolic pentru a prelua CSA Steaua. Ce a vrut să facă latifundiarul din Pipera.

CSA Steaua a declarat război FCSB-ului după ce a refuzat să-i închirieze stadionul Ghencea pentru disputarea partidei cu Dinamo. Dar formația patronată de Gigi Becali a confirmat, deja, că a făcut o nouă cerere pentru a juca pe acea arenă partida cu CFR Cluj, din etapa a patra a Superligii.

Dar, CSA Steaua riscă să rămână pentru al treilea sezon consecutiv în Liga 2, fără drept de promovare, din cauza formei de organizare a clubului. În formula actuală, echipa de fotbal a Ministerului Apărării nu poate evolua în Superliga. Astfel, secția de fotbal trebuie să se privatizeze, iar Gigi Becali a vrut să le dea lovitura rivalilor din Ghencea.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a vrut să devină investitor la CSA Steaua și se gândise la un plan în acest sens. Pentru că nu ar fi fost primit la licitație, el avea de gând să trimită pe altcineva.

”Le-aș face eu manevra, le-aș lua eu echipa, dar nu poți. Crezi că nu m-am gândit? Dacă ei vor de exemplu, nu pot face așa că hai că ți-o dau ție, ei trebuie să facă licitație. M-am gândit să bag pe altul la licitație. Mă jucam cu ei. Ei nu pot, singura formulă este s-o transmită la o asociație non profit. Dar când fac asta, apar direct procurorii care or să-i întrebe pentru ce ați cheltuit 15 milioane, dacă ați dat-o gratuit”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.