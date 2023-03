Filmul românesc de pe Netflix care te îngrozește. Copiii adormeau înainte pe povestea asta VIDEO

Celebra platformă de streaming Netflix aduce din nou filmul românesc în prim-plan. Pelicula românească are la bază un basm care, de această dată, și-a promis să înspăimânte spectatorii.

Interesul major din ultima perioadă a cinefililor abonați la Netflix pare să se concrentreze pe filmele românești. După ce comediile românești de pe platforma de streaming s-au bucurat de o popularitate foarte mare, un nou film românesc pare să fie în topul preferințelor românilor.

Începând cu data de 23 martie, abonații NetflixNetflix vor putea urmări filmul horror „Capra cu trei iezi” în care Maia Morgenstern și Marius Bodochi apar în rolurile principale. Pelicula reprezintă o adaptare a basmului de Ion Creangă, însă s-a dorit a fi ceva mai diferit și anume un horror psihologic care scoate la suprafață și cealaltă latură a naturii umane.

Atunci când a fost lansat în cinematografe, filmul a reușit să strângă peste 130.000 de spectatori cu încasări totale de 560.000 de dolari. Acțiunea are loc în România secolului al XIX-lea, iar o văduvă, mamă a trei copii trebuie să facă față presiunii prietenului de familie care, văzându-i vulnerabili, își arată adevărata față a sa.

Dacă la baza filmului stă una dintre cele mai îndrăgite povești de către copii, filmul arată o altă latură a basmului de adormit copiii. Regizorul Victor Canache a fost marcat de povestea lui Ion Creangă, fiind cea care îl înspăimânta. La vârsta de 19 ani și-a imaginat întregul proiect, fiind lansat prima dată într-un scurtmetraj în anul 2019, iar trei ani mai târziu, un lungmetraj.

„Este și un pic horror. Este și un pic thriller. Este și un pic psihologic. Are o atmosferă care te face să ieși un pic șocat din sală, după ce îl vezi. Eu am făcut un film care să fie 100% pentru public. Nu am făcut nimic în plus. Am luat exact ceea ce mi-a oferit Ion Creangă. Și am atașat la poveste felul meu de a gândi și de a lucra, așa cum am învățat și cum m-am construit ca regizor de film în cei cinci ani de muncă la Hollywood“, a declarat Victor Canache la Adevărul Live.