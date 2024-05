Filmul de pe Netflix pe care trebuie neapărat să-l vezi: Comedia romantică în care joacă Ben Hardy e în toate topurile

Filmul de pe Netflix pe care nu trebuie să îl ratezi este cu actorii celebri Ben Hardy și Ryan Reynolds. Iată de ce e vizionat de atâta lume și trebuie să îl vezi și tu.

Ben Hardy este unul dintre actorii actuali de succes, mai ales după ce recent a lansat pe Netflix comedia romantică Love at First Sight.

Filmul de pe Netflix cu Ben Hardy

După ce pierde avionul care trebuia să o ducă de la New York la Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) îl întâlnește din întâmplare pe Oliver (Ben Hardy) în aeroport și între cei doi se naște imediat o conexiune. Lunga noapte petrecută împreună în avion trece într-o clipă, dar, după ce aterizează la Heathrow, cei doi se pierd unul de altul și pare imposibil să se mai regăsească în haosul de pe aeroport. După ce a avut grijă să-i așeze unul lângă celălalt în avion, oare îi va ajuta soarta să devină suflete-pereche?

Bazată pe popularul roman Probabilitatea statistică de a te îndrăgosti la prima vedere de Jennifer E Smith, A te îndrăgosti la prima vedere este o comedie romantică fermecătoare de la producătorii francizei Tuturor băieților. Avându-i în distribuție pe Haley Lu Richardson, Ben Hardy, Jameela Jamil, Rob Delaney, Dexter Fletcher Și Sally Phillips, filmul ne reamintește că totul depinde de sincronizare și de alegerea momentului potrivit și că dragostea adevărată poate fi găsită în cele mai neașteptate locuri.

În noiembrie 2020, Haley Lu Richardson s-a alăturat distribuției filmului de pe Netflix, cu Vanessa Caswill, pelicula fiind regizată dintr-un scenariu de Katie Lovejoy, bazată pe romanul din 2011 The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith, cu Richardson, de asemenea, ca producător executiv. În ianuarie 2021, Ben Hardy, Dexter Fletcher, Rob Delaney, Sally Phillips și Jameela Jamil s-au alăturat distribuției filmului.

Pe site-ul web al agregatorului de recenzii Rotten Tomatoes, 72% din recenziile celor 46 de critici sunt pozitive, cu un rating mediu de 6,3/10. De asemenea, pe Metacritic, filmul are un scor mediu ponderat de 55 din 100 pe baza recenziilor a 11 critici, indicând „mixt sau mediu”.