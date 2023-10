Serialul de pe Netflix care este cu siguranță cel mai bun thriller psihologic al anului: De ce trebuie să vezi producția coreeană

Serialele thriller Netflix urmează adesea o formulă strictă. Nu este nimic în neregulă în asta, de fapt, este adesea o încântare să vezi cum o serie va veni cu o variație a unei teme. Pieces of Her, You și The Watcher urmează toate ritmuri similare. Însă serialul de pe Netflix despre care îți vorbesc în continuare e diferit față de orice altceva.

De ce trebuie să vezi serialul de pe Netflix

Dar în august, Netflix a lansat în liniște un serial thriller, diferit de oricare altul. De la decor, personaje, amploare și chiar teme, fiecare element preia formula de thriller existentă și o îmbunătățește. Indiferent ce ai crede despre această serie, este ceva diferit.

Mask Girl este un serial de thriller coreean plasat în sălbăticia și îndepărtatele vremuri ale anului 2009. Kim Mo-mi (Lee Han-byeol) este o lucrătoare de birou modestă care își petrece zilele tânjind după șeful ei căsătorit. Dar noaptea, Mo-mi este vedeta unei noi platforme de divertisment axată pe streaming live. În spatele perucii și măștii ei, dansează toată noaptea.

Este un truc sigur, același pe care îl folosește orice poveste bună cu supereroi. Nimeni nu știe că Mask Girl este, de fapt, Mo-mi, dar după o noapte sălbatică și o alegere riscantă, secretul ei este dezvăluit unuia dintre cei mai mari fani ai ei. Cu o scenă înfiorătoare, dar suprarealistă, Mask Girl sfidează arhetipul thrillerului și devine rapid o saga asemănătoare cu Silence of the Lambs.

Cine joacă în seria thriller

De-a lungul serialului, accentul se mută departe de Mo-mi și își găsește drum prin distribuția melodramei, de la colegul ei de serviciu, la mama lui, la prietena ei, la fiica ei și apoi înapoi la ea. Nu te aștepta la răsturnări de situație realiste – faptul că nu știi niciodată ce urmează este esențialul.

Datorită decorului specific anului 2009 al primului episod, putem vedea o satiră a culturii coreene de-a lungul întregii ere a smartphone-urilor. Din momentul în care Mo-mi își folosește câștigurile Mask Girl pentru a cumpăra un iPhone, prioritățile ei se schimbă. Trei actrițe diferite (Lee Han-byeol, Nana de la After School și Go Hyun-jung) o joacă pe Mo-mi pentru că ea este în continuă schimbare: în primul rând, se operează complet pentru a arăta atât atractivă, cât și diferită de cea din trecut, apoi îmbătrânește ca o femeie adultă.

Mask Girl este o disecție perfectă a cât de dificil poate fi să exiști, pur și simplu, ca femeie. Dacă ești considerat urâtă, ai un set de probleme, dacă ești considerată atractiv, ai alte probleme. Indiferent care este rolul tău: lucrătoare de birou, dansatoare, mamă, prizonieră sau chiar criminală, ești supusă problemelor.