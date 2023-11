Filmul de pe Netflix care-ți va crește pulsul: A „rupt” gura târgului, e în toate topurile

Filmul de pe Netflix care îți va tăia respirația este un thriller coreean. Iată de ce trebuie să îl vezi.

Filmul de pe Netflix care te va ține „lipit” de canapea

„The Call” spune povestea a două femei care ajung să comunice întâmplător, prin intermediul unui telefon mobil foarte vechi. Cele două își împărtășesc toate secretele și problemele una celeilalte, însă vor observa o problemă. Ele trăiesc în epoci cu totul diferite, iar informațiile pe care și le oferă una celeilalte devin din ce în ce mai importante și terifiante, iar viața lor se schimbă complet, într-un timp scurt.

Filmul a fost lăudat de critici pentru originalitatea sa, iar milioane de utilizatori Netflix au fost capitvați de povestea celor două personaje principale din „The Call”. Iar cum filmul nu este deloc unul foarte lung, având doar 91 de minute, nu există riscul să te plictisești.

Așadar, The Call este un film thriller psihologic sud-coreean din 2020 regizat de Lee Chung-hyun, cu Park Shin-hye și Jeon Jong-seo în rolurile principale. Bazat pe filmul britanic și portorican The Caller din 2011, The Call se învârte în jurul lui Seo-yeon (Park Shin-hye) și Young-sook (Jeon Jong-seo), două femei din vremuri diferite care se conectează printr-un apel telefonic care le schimbă destinele. Filmul urma să fie lansat inițial în cinematografe, dar a fost anulat din cauza pandemiei de COVID-19. A fost lansat pe Netflix la nivel global pe 27 noiembrie 2020.

Vezi și: Filmul de pe Netflix care te va lăsa cu „gura căscată”: De ce trebuie să vezi thrillerul psihologic

Vezi și: Serialul de pe Netflix care este cu siguranță cel mai bun thriller psihologic al anului: De ce trebuie să vezi producția coreeană

Filmul sud-coreean care te va șoca

„The Call” este un film sud-coreean de groază și thriller psihologic lansat în 2020 și regizat de Lee Chung-hyun. Este cunoscut și sub numele de „Kol” în coreeană. Filmul prezintă o intrigă complexă care implică călătorii în timp și consecințele acțiunilor personajelor.

Filmul începe cu Seo-yeon (interpretată de Park Shin-hye), o femeie tânără care se mută în casa ei părăsită din copilărie. În timp ce explorează casa, găsește un telefon vechi și prinde semnal. Acesta devine mijlocul prin care ea intră în contact cu Yeong-sook (interpretată de Jeon Jong-seo), o femeie care locuiește în aceeași casă, dar cu 20 de ani în urmă.

Cele două femei descoperă că pot comunica prin timp și spațiu folosind telefoanele lor respective. Cu toate acestea, acțiunile din trecut au consecințe grave în prezent, iar ceea ce începe ca o experiență aparent inofensivă se transformă rapid într-un coșmar. Intriga devine tensionată pe măsură ce personajele încearcă să-și salveze propriile vieți și să împiedice evenimente tragice din trecut să se întâmple.

Vezi și: Filmul thriller de pe Netflix care te va șoca: Apocalipsa cibernetică e aproape