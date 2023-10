Filmul thriller de pe Netflix care te va șoca: Apocalipsa cibernetică e aproape

Thrillerul care explorează teme precum atacurile cibernetice, de la creatorul seriei Mr. Robot, are un trailer plin de vedete de la Hollywood. Filmul Netflix apare în cinematografe pe 22 noiembrie și va fi difuzat pe platforma de streaming pe data de 8 decembrie.

Filmul de pe Netflix care explorează subiectul apocalipsei cibernetice

Creatorul seriei SF Mr. Robot, Sam Esmail, s-a întors cu un film care explorează teme similare de securitate cibernetică și paranoia. Leave the World Behind este un film Netflix cu lansare dublă care apare în cinematografe pe 22 noiembrie și pe serviciul de streaming pe 8 decembrie. Iată un nou trailer, pe care îl poți vedea mai jos, pentru a te pregăti pentru thrillerul de apocalipsă cibernetică.

Leave the World Behind (Lasă lumea în urmă), îi are în distribuție pe Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali și Kevin Bacon, ceea ce reprezintă o mulțime de actori celebri de la Hollywood. În ceea ce privește intriga, Netflix are o premisă intrigantă a acestui film thriller: „vacanța în familie este distrusă, când doi străini sosesc noaptea, căutând refugiu – vor să se adăpostească de un atac cibernetic care crește. din ce în ce mai terifiant”.

Despre ce e vorba în filmul apocaliptic

Intriga amintește de filmul Knock at the Cabin al lui M. Night Shyamalan, iar ambele filme au ceva în comun: se bazează pe cărți. Romanul Leave the World Behind, cu nume similar, a fost scris de renumitul autor Rumaan Alam și a fost lăudat de publicații precum NY Times, USA Today, Esquire și multe altele. În plus, știm că filmul va avea un final adecvat de care fanii vor fi satisfăcuți.

Așadar, filmul continuă strategia recentă de lansare dublă a Netflix, așa cum s-a întâmplat și cu pelicula Glass Onion: A Knives Out Mystery, Marriage Story, The Irishman și alte producții importante. Leave the World Behind începe o rulare exclusivă de două săptămâni în cinematografele pe 22 noiembrie, înainte de premiera pe popularul serviciu de streaming, ce va avea loc pe data de 8 decembrie. Acesta nu este primul film scris și regizat de Esmail. Chiar înainte de a produce Mr. Robot, a creat un film de dragoste numit Comet, care este despre universuri paralele.