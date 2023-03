Filmul de pe Netflix care te înfioară: thriller-ul pe care ori îl iubești, ori îl urăști

Netflix are o grămadă de filme horror care te înfioară. Old face parte din această categorie.

Filmul „Old” scris și regizat de M. Night Shyamalan este un thriller-horror care explorează ce se întâmplă atunci când niște turiști sunt în vacanță, blocați pe o plajă superbă și îmbătrânesc într-un ritm incredibil. Sună deja destul de înfricoșător, nu?

La fel ca toate filmele lui Shyamalan, există întorsături de situații și complicații sinistre ale poveștii, precum și un sentiment de pericol la orice pas, pe tot parcursul filmului. Unele scene sunt greu de suportat de către cei mai sensibili: cadavre, personaje care se îmbolnăvesc, o pierdere de sarcină, o intervenție chirurgicală de urgență, sânge, crime și multe alte situații dificil de privit. Diverse personaje demne de Agatha Christie au boli cronice care se manifestă în moduri înspăimântătoare. Așa că, dacă nu ești un fan al filmelor de acest gen, nu te uita la Old, acest thriller suprarealist.

Old, thriller-ul de pe Netflix care te va uimi

Așadar, o familie formată din cei doi părinți și doi copii (o fată și un băiat) se îndreaptă spre o plajă exotică și retrasă, în vacanță. Ei vorbesc vag despre trecerea timpului într-un mod pe care părinții îl fac adesea cu copiii lor – în mașină, în drum spre plajă, fetița începe și cântă, iar mama menționează cum abia așteaptă să audă vocea fiicei sale când va crește.

După ce te uiți la Old, îți dai seama că face referiri la multe temeri umane, dar de asta te las să îți dai seama singur, după ce îl vei viziona pe Netflix.

De asemenea, dacă vrei să vezi pe Netflix un film de Oscar, îți recomand filmul de război All Quiet on the Western Front. A câștigat cel mai bun lungmetraj internațional, anul acesta.